‘Hem grip hem korona olunmaz’

ÖZELLİKLE gençlerin hastalığı hafif atlattıkları için doktora gitmediğini belirten Streeck, ancak hepsinin riskli grupta yaşlı tanıdığı olduğunu belirtti ve sorumlu davranmaya çağırdı. Streeck, son zamanlarda çok tartışılan griple birlikte koronavirüs bulaşmasının ölüm tehlikesini iki kat artırdığı yönündeki görüşler için ise şunları söyledi: “Griple birlikte ikinci bir enfeksiyon veya aynı anda başka bir virüs bulaşma ihtimali çok çok zayıf. Bir enfeksiyon durumunda bağışıklık sistemi öyle bir alarma geçiyor ki, bir diğer virüs bulaşması çok nadir bir durum.” ‘EN ÇOK GENÇLERDE GÖRÜLÜYOR’

Bonn Üniversitesi’nde görev yapan Streeck, “Almanya’da korona vakalarının yükselmesine rağmen ölüm vakaları neden düşük?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Başta en çok gençler arasında görülüyor. Yaz aylarında genel olarak akciğer iltihabı hemen hemen görülmüyor. Bu virüs kaynaklı tüm hastalıklar için geçerli. Üçüncü önemli nokta ise gripten biliyoruz bunu, enfeksiyon dozunun azaltılması hastalığın hafif geçmesini sağlıyor. O nedenle sosyal mesafe ve maske önemli. Almanya’da sağlık sistemi korona dönemi için sonbahar ve kışa çok iyi hazırlandı. Çok korku var. Biz, yaz mevsiminde pragmatik çözümler bulmayı başaramadık. Benim korkum sonbaharda çözümler yerine günlük hayatı nasıl kısıtlarız, onu tartışıyoruz.”