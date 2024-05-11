Hem anma hem kutlama

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ALMANYA, 8 Mayıs 1945’te Fransa’nın Reims kentinde ABD, Fransa ve Birleşik Krallık ile kayıtsız şartsız teslimiyet belgesi imzaladı.Bir gün sonra da Sovyetler Birliği ile Berlin yakınlarındaki Karlhorst’ta aynı içerikli belge imzalandı.Almanya’nın batısında ABD, Birleşik Krallık ve Fransa, doğusunda da Sovyetler Birliği yönetime el koydu.Yani artık söz ‘İşgal Kuvvetleri’nindi.Nitekim onların dediği oldu ve Batı’da 23 Mayıs 1949’da Anayasa’nın kabulüyle Almanya Federal Cumhuriyeti (BRD), Doğu’da da 7 Ekim 1949’da Sovyet güdümlü Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) kuruldu.

İLK AÇIKLAMA BRANDT DÖNEMİNDE

Yıllar sonra dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gobaçov’un ‘Perestroyka’ (Yeniden Yapılanma) ve ‘Glasnost’ (Saydamlık) politikası sayesinde iki Almanya 3 Ekim 1990 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti çatısı altında birleşti.

9 Mayıs, tarihe karışan SSCB ve daha sonra oluşan Rusya başta olmak üzere bazı ülkelerde her yıl ‘Zafer Günü’ olarak kutlandı.

Almanya’da ise ilk kez 8 Mayıs 1970’de Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Willy Brandt başbakanlığında oluşturduğu koalisyon hükümeti Federal Meclis’te İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 25’inci yıl dönümünde bir hükümet açıklaması yaptı.

Tabii ana muhalefet CDU/CSU, “Nasıl olur da Almanların, Almanya’nın hezimete uğradığı bir savaşla ilgili etkinlik düzenlerseniz?” diyerek tepki gösterdiler.

Ancak aynı CDU/CSU’luların FDP’yle ortaklık ettikleri Helmut Kohl döneminde, Federal Meclis’te ilk kez 8 Mayıs 1985’te Almanların kayıtsız şartsız teslimiyetinin 40’ıncı yıldönümünde ‘resmi anma töreni’ düzenlendi.

Ve dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker, tarihi bir konuşma yaptı.

“Suç ve suçsuzluk bütün halka mal edilemez. Suç gibi suçsuzluk da kolektif değil, bireyseldir” dedi.

Ve Avrupa’da savaşın ve ‘Nasyonal Sosyalistler’in diktatörlüğünün bittiği 8 Mayıs’ın Almanlar, Almanya için ‘Kurtuluş Günü’ olduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı’nda ağabeyini kaybeden, kendisi de savaşa asker olarak katılan Weizsaecker’in bu söylemine tepki gösterenler olsa da daha sonraki yıllarda 8 Mayıs’ta Almanya’nın çeşitli kesimlerinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Savaşın sona ermesinin 40’ıncı, 50’inci, 60’ıncı ve 70’inci yıl dönümlerinde Federal Meclis’te de.

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PUTİN, BATI’YI SUÇLADI

Her yıl olduğu gibi Rusya’da 9 Mayıs’ta ‘Zafer Günü’ kutlandı.

Bu yıl da başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen özel askeri geçit törenine 9 bine yakın kadınlı-erkekli asker katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı konuşmasında, Batı’yı, dünyada çatışmalar ve etnik düşmanlık çıkarmakla, egemen kalkınma merkezlerini dizginleme girişiminde bulunmakla suçladı.

Rusya’nın zor bir dönemden geçtiğini belirtirken, “Vatanın geleceği bize bağlı” dedi.

Rusya’nın küresel çatışmalardan kaçınmak istediğini ve bunun için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Jurjeviç Neçayev de ‘Zafer Günü’ vesilesiyle Berlin’in Tiergarten ve Treptow kesimindeki ‘Onur Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

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BAZI SEMBOLLER YASAKLANDI

Almanya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Zafer Günü’ etkinliklerinde Sovyet ve Rus bayrakları, asker üniformaları, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşı övücü nitelikli ‘Z’ ve ‘V’ işaretleri taşınmasını, marşlar ve askeri şarkılar söylenmesini yasakladı.

Rus Büyükelçisi itiraz ettiği halde Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi yasağa onay verdi.

‘Onur Anıtı’ ziyaretleri sırasında herkes polis tarafından tek tek kontrol edildi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi ‘Gece Kurtları’ olarak bilinen motorsikletli aşırı milliyetçi Rus rock grubu da her iki anıtı da ziyaret etti.

Bazı rock’çıların yasakları deldiği de gözden kaçmadı.

Rus Büyükelçisi’nin geçen yıl ‘Zafer Günü’ vesilesiyle Berlin’de verdiği resepsiyona “Putin dostu” olarak nitelenen Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Eş Başkanı Tino Chrupalla ile Onursal Başkanı Alexander Gauland’ın, Sol Partili bazı politikacılar ve milletvekillerinin de katılmalarına yoğun tepki ve eleştiriler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sancılardan dolayı olacak ki, bu yıl benzer bir etkinlik düzenlenmedi.