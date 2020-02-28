Heinsberg’de bin kişi karantinaya alındı

ALMANYA’da koronavirüsün hızlı yayılmasının önüne geçilemiyor. Hamburg’da koronavirüse yakalanan kişinin Hamburg Eppendorf Üniversite Kliniği’nde çocuk ve gençlik bölümü çalışanı olduğu açıklandı. Hastanın İtalya’da tatil yaptığı sırada virüsü kaptığı sanılıyor. Bu kişinin şimdi virüsü kimlere bulaştırmış olabileceği araştırılıyor. Son 14 gün içinde hastayla teması olan yakınlarıyla hastanede birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ve klinikte tedavi gören çocuklar ve aileleri evlerinde kontrol altında tutularak dış dünyayla bağları kesildi.





AŞI 1 YILI BULABİLİR

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Heinsberg’de ise adeta olağanüstü hal uygulanıyor. Küçük kasabada virüs taşıdığından şüphelenilen yaklaşık bin kişi karantina altına alındı. Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, koronavirüse yönelik aşının geliştirilmesinin bir yılı bulabileceğine işaret etti. Montgomery, aşının bulunması ve onaylanması için en az bir yıllık zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtirken “Birkaç yıl sonra Covid-19 da diğer gripler kategorisine alınabilinecek. Her şeyden önce panik yapmaktan vazgeçmeliyiz. Virüs bazı insanlarda ağır hastalık şeklinde geçebilir. Ancak yüzde 80’inde normal üşütme etkisi yapar. Bu da dünyanın sonu değil” dedi.



