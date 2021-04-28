Heilbronn Kent Meclisi, yeni camiye izin vermedi

CDU, FDP, Sol Parti ve aşırı sağcı AfD’li meclis üyeleri, cami için imar değişikliği önerisine ret oyu verirken, Yeşiller ile SPD üyeler ise kabul oyu verdi. Heilbronn Merkez Cami Başkanı Erdinç Altuntaş, derin üzüntü duyduklarını ifade etti: “Büyük hayal kırıklığına uğradık. 34 yıldır burada camimiz var. Yeni modern bir cami yapmak için 7 yıl önce proje hazırlamaya başladık. Yeni cami yapılabilmesi için imar değişikliğine ihtiyaç vardı ancak onay çıkmadı. Heilbronn Kent Meclisi’nin aldığı bu karar, Müslümanların yüzüne atılan bir tokat gibi. Burada verilmek istenen mesaj maalesef ‘Siz Müslümanları burada istemiyoruz’ yönünde oldu. Ancak pes etmeyeceğiz yeni cami için mücadelemize devam edeceğiz. Burada kaç yıllık emeğimiz var. Biz burada vergi veren insanlarız. İhtiyacımızı karşılayacak ibadethanemizi yapmak hakkımız. Hukuki süreç konusunu inceleyeceğiz.”