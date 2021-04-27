Hedefi İngiltere

İş adamı Acun Ilıcalı, Hollanda'da hissedarı olduğu Fortuna Sittard kulübüne veda etti. 51 yaşındaki medya patronu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum."

Hollanda basınında gün içinde çıkan haberlerde, kulüpteki söz hakkı konusunda başkan Işıtan Gün ile anlaşamayan Ilıcalı'nın hisselerini sattığı yazılmıştı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Story Box'ın Youtube kanalına daha önce yaptığı açıklamalarda "Futbol takımlarında ülke ekonomisi çok yüksek bile olsa, nüfus diye bir çarpan var aslında. Hollanda 12, 13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor. O yüzden öyle çok büyük bir ekonomi şu anda yok ama İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. O zaman farklı şeyler olabilir. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım da olabilir. İngiltere'de maç seyret hayatın değişir. O maçlar, seyirciler, inanılmaz bir şey" diye konuşmuştu.