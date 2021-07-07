Hedef, geleceği birlikte şekillendirmek

İKİ Almanya’nın 3 Ekim 1990 tarihinde resmen birleşmesinden bu yana geçen 31 yıl içinde bölünmüşlükten kaynaklanan sorunların ve eşitsizliklerin giderilmesi için yoğun mücadele edildiğini ve özellikle yeni eyaletlerde ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Wanderwitz, bu sayede ülke genelinde yaşam koşullarının eşit düzeye yaklaştığına dikkati çekti. “Birleşmeden bu yana geçen 31 yıl içinde Doğu ve Batı’daki aile yaşamı, yaşam biçimi ve serbest zamanları değerlendirmede neredeyse tamamen eşitlik sağlandı” diyen Wanderwitz, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘içte bütünleşme’nin en önemli görevlerden biri olduğunun altını çizdi. Marco Wanderwitz, buna ulaşmak için 2020 yılından beri ihtiyaç duyulan alanlarda yatırımların artırıldığını da açıkladı. Covid-19 yüzünden her ülkede olduğu gibi Almanya genelinde de sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Wanderwitz, ancak alınan önlemler sayesinde bu sancılı dönemi yara almadan atlatılacağını söyledi.