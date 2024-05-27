Hedef 20 milyon turist!

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ŞAHİN, “Antalya’ya 2023 yılında dışarıdan gelen yabancı turist sayısı 17 milyonu geçti. Bu sene hedefimiz 20 milyon turist. Dünyadan gelen turist sayısı itibariyle Türkiye ilk 5’te. Geçen yıl Türkiye için turizm geliri 56 milyardı ve bu sene 60 milyar olarak hedefliyoruz. Türkiye, turizm gelirinin üçte birini Antalya’dan sağlıyor” dedi.





ANTALYA ALMANLARIN İKİNCİ VATANI

Yaklaşık bir yıldır Antalya Valisi olarak görev yapan Hulusi Şahin, “Almanya-Türkiye ilişkileri tarihe dayanır. Beraber omuz omuza cepheye gittiğimiz Alman dostlarımızın ihtiyaç duyduğu dönemde iş gücü olarak Almanya’ya geldik. Türkiye’nin turizmden ticarete, ihracattan, ithalata kadar en büyük partneri Almanya olmuştur. Türk toplumu Almanya’da kalmaya devam ederken, Alman kardeşlerimiz de ikinci vatanı olarak gördüğü Antalya’da tatil yapıyor. Almanya ile Türkiye birbirinden vazgeçemez. Alman ve Türk toplumu et ile tırnak gibi birbirine iç içe geçmiş durumda. İki ülke arasında tarihe dayanan ilişkilerimiz daha da ileriye gidecek” diyerek, iki ülke ve iki kardeş kentin kardeşliğinin önemini vurguladı.

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ARKANIZDA 80 MİLYONLUK TÜRKİYE VAR

Vali Şahin, “Dünyanın en önemli turizm kenti Antalya’nın valisi olarak gurbetçilerimizle gurur duyuyoruz. Buradaki vatandaşlarımız, bizim bayrağımızın taşıyıcılarıdır. Türkiye’nin değerlerini burada taşıma anlamında çok değerli ve Türkiye’deki kardeşlerinin buradaki gözü kulağıdır. Buradaki vatandaşlarımızın arkasında 80 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye devleti ve 150 milyon civarında koca bir Türk dünyası var. Bizler tarihler boyunca adaleti temsil eden, adalet için uğraşan, haksızlığa tahammülü olmayan, mazlumdan yana olan bir milletiz. Burada sokaklarda yürürken, zorla kapıdan bacadan bu ülkeye girmediğimizi, özel davet üzerine geldiğimiz unutmadan gururla yürüyün” açıklamasında da bulundu.

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