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HABERLERAvrupa Haberleri

Hayat kurtaran kahraman iki Türk gence eyalet nişanı!

#Nürnberg#Baran Kızılay#Furkan Karayel
Hayat kurtaran kahraman iki Türk gence eyalet nişanı

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan 23 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Baran Kızılay, arkadaşı Furkan Karayel ile köprüden atlamak üzere olan bir kadının hayatını kurtardı.

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BAVYERA eyalet hükümet yönetimi, bu iki arkadaşı eyalet nişanı olan Christophorus Madalyası (Dir Christophorus-Medaille) ile ödüllendirdi. Furkan Karayel ödülünü Bavyera Başkabakanı Marcus Söder’den alırken, sınavları olması nedeniyle Münih’e ödül törenine gidemeyen Baran Kızılay’ın ödülünü de Başbakanı Marcus Söder adına Nürnberg İkinci Belediye Başkanı aynı zamanda Kültür Dairesi Müdürü Prof. Dr. Julia Lehner’in elinden aldı. Prof. Dr. Lehner yaptığı kısa konuşmasında, ’’Etnik kimliğe bakmadan kim olduğunu bilmeden insan hayatını önemseyip kendini ölüme atan kadını kurtarmanız örnek bir girişimdir. Sizi tebrik ediyorum.Yaşamınız ve okul hayatınızda size başarılar diliyorum” dedi.

Hayat kurtaran kahraman iki Türk gence eyalet nişanı
‘ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİNİZ’
Orta Frankonya Emniyet Müdürü Adolf Blöchl de kadını ölümden kurtaran Baran Kızılay’a “Örnek davranış sergilediniz” diyerek övgüler yağdırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Baran Kızılay, “Bir Alman kadın kendinden geçmiş bir halde ‘kızım kızım’ diye bağırarak birden körüye doğru gidip kendini köprüden atmak istediğini anladık. Arkadaşım Furkan’la kadının kolundan tutarak polisi aradık. ‘Kızın nerede, ne oldu diye sorduk’ fakat cevap alamadık. Polis geldi, bizim isimlerimizi aldıktan bir süre sonra ifadeye çağırdı. Bizim yaptığımız işin büyük olduğunu anlattı ve bunu Bavyera Eyalet hükümetine bildireceğini söyledi. Sonra da bize ‘Bir kadının hayatını kurtardınız’ diye ödül verileceği bildirildi” dedi.
Hayat kurtaran kahraman iki Türk gence eyalet nişanı
'YARADILANI SEVERİZ YARADAN ÖTÜRÜ...'
“Doktorluğa başlandığında ilk yemin insan hayatını kurtarmaktır. Şu an Bulgaristan Sofya Tıp Fakültesi’nde okuyorum. Ailem Nürnberg’de yaşadığı ve ben de Nürnberg doğumlu olduğum için stajlarımı Nürnberg’de yapıyorum” diyen Kızılay, “İnşallah haberimizi okuyanlar da insan hayatlarını kurtarmaya yönelik çalışmalar yapar. Yunus Emre’nin bir güzel sözü var. ‘Yaradılanı severiz yaradandan ötürü’. Boş zamanlarında Nürnberg İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneğine gidiyorum. Müslüman bir doktor adayı olarak güzel iz bıraktıysam ne mutlu bana” diye konuştu.
Hayat kurtaran kahraman iki Türk gence eyalet nişanı
‘MÜSLÜMAN OLARAK İNSANLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ’
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır da konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak “İnsanların dini, dili, ırkına bakılmaksızın insan hayatı ön planda olmalıdır. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür. Bir insanı kurtaran da bütün insanlığı kurtarmış gibidir. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır. Gençlerimizi yetiştirirken küçüklere sevgiyi, büyüklere saygıyı aşılamalıyız. Yoksullara, zorda kalanlara yardım edilmesi gerektiğini öğretmeliyiz. Hoşgörü sevgi dini olan Müslümanlık’ta insana sahip çıkmanın ön planda olması gerektiğini anlatmalıyız’ dedi.

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#Nürnberg#Baran Kızılay#Furkan Karayel

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