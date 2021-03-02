Hayat Bakım Huzurevi’ne plaket

MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur ve yönetim kurulu üyelerinden Şenol Dündar ile Aydın Özcan Hayat Bakım Huzurevi’ni ziyaret ederek, başarılı çalışmalara imza atan iş kadını Hayat Bakım Evi’nin kurucusu ve yöneticisi Mühibe Gürdoğan’a, MÜSİAD üyelik kartı ile birlikte bir buket çiçek ve plaket verdi.

‘HER KESİMDEN TEBRİK EDİLMELİ

MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur, “Mühibe Hanım yaptığı önemli iş nedeniyle Türk toplumunun her kesimden tebrik edilmesi gereken başarılı kadın girişimcimizdir. Kendisinin Müslüman topluma yönelik kültürel değerlerimizin yaşandığı bir iş yerini, bin bir güçlükleri aşarak hayata geçirmesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. MÜSİAD Nürnberg, bölgemizdeki başarılı kadın girişimcilerimize gereken desteği vermek için çaba sarf etmektedir” dedi.

ÜCRETLER HASTALIK KASALARINDAN

Hayat Bakım Huzurevi yöneticisi Mühibe Gürdoğan da MÜSİAD Nürnberg Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Üyesi bulunduğum MÜSİAD başta olmak üzere, bölgemizdeki diğer kurum ve kuruluşlardan gelen olumlu tepkiler, teşekkürler bizi memnun etmiş olup, 40 personelimizle 200 hastaya yönelik yaptığımız çalışmalarımızı takdire layık görerek plaket ile onurlandırmaları da bizi sevindirmiştir” dedi. Bakıma muhtaç hastaların yasal haklarını koruduklarını ve Türk usul ve adetlerine göre hizmet verdiklerini sözlerine ekleyen Gürdoğan, bakım kademesine göre ücretlerin hastalık kasalarından karşılandığını sözlerine ekledi.