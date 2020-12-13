Havai fişek satışı yasaklanacak
Almanya tam karantina koşullarına hazırlanıyor. Bugün eyalet başbakanlarıyla korona zirvesi yapan Başbakan Angela Merkel’in önlemler taslağında 16 Aralık 10 Ocak arası tam kapanma var.
Yılbaşı için havai fişek satışı yasaklanacak, kuaförler, kozmetik salonları gibi iş yerleri kapanacak. Sadece gıda ürünleri satan market ve dükkânlar, eczaneler, bankalar, benzin istasyonları, tamirhaneler, postaneler, gözlükçüler, sağlık malzemesi satan iş yerleri, içecek dükkânları, Noel ağacı satan yerler ve hafta sonu pazarları açık kalacak. Noel’de 24-26 Aralık arası birinci derece akraba olan en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.
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