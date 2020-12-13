Yılbaşı için havai fişek satışı yasaklanacak, kuaförler, kozmetik salonları gibi iş yerleri kapanacak. Sadece gıda ürünleri satan market ve dükkânlar, eczaneler, bankalar, benzin istasyonları, tamirhaneler, postaneler, gözlükçüler, sağlık malzemesi satan iş yerleri, içecek dükkânları, Noel ağacı satan yerler ve hafta sonu pazarları açık kalacak. Noel’de 24-26 Aralık arası birinci derece akraba olan en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.