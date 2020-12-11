‘Hastaneler gücünün sınırında’

YOĞUN bakım ünitelerinde boş yatak sayısının yanıltıcı olduğunu vurgulayan Krömer, “Gerçekte boş yatak sayısı çok daha az” diye konuştu. Yatak sıkıntısının yanı sıra personel yetersizliğine de dikkati çeken Krömer, hastanelerde acil durumun çok yakın olduğunu söyledi. Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt da tam karantina talebini yineledi. Reinhardt, “Çok yüksek ölüm vakaları ve hastanelerin üzerindeki yük nedeniyle sosyal temasın çok hızla ve net biçimde düşmesi gerekir” dedi. Reinhardt, iki haftalık karantina önlemleriyle salgının kontrol altına alınabileceğini de hayal olarak niteledi ve önlemler yumuşatılınca vakaların yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt