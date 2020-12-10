Haribo ayıcıkları 100 yaşında

DÜNYADA global olarak bu yıl yüzüncü yaşını kutlayan Haribo ayıcıklarının temeli 13 Aralık 2020’de Bonn’da atıldı. Tam yüzyıl önce üretime başlayan dünyanın ilk meyve aromalı jöle şekerlemesi Haribo, günümüzde 100’den fazla ülkede satılıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ayrı ülkede üretim tesisleri var. Günlük üretimi ise 160 milyon adet ayıcığı buluyor.





17 YILDIR İSTANBUL’DA

Türkiye’de 17 yıl önce İstanbul’da da üretilmeye başlanan Haribo, 100 ülkede milyonlarca insanın hayatına keyif ve lezzet katıyor. Hem küçüklerin hem de yetişkinlerin tercih ettiği Haribo şekerlemeleri, dans eden ayıcıklar olarak da tanınıyor. Yüzyıl içinde 7 bin çalışanı istihdam eden Haribo, en büyük şekerleme üreticileri arasında bulunuyor. Haribo’nun yıllık bütçesi 3 milyar 500 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Yumuşak şeker kategorisinde Türkiye’deki pazar payı yüzde 43.4 olarak açıklanan Haribo’nun 8 milyon haneye girdiği belirtiliyor.





KORONADAN ETKİLENMEDİ

Hans Riegel’in yüzyıl önce Bonn’da küçük bir avluda üretimine başladığı yumuşak ayıcıklar, zamanla ‘Altın Ayı’ veya ‘Dans Eden Ayıcıklar’ ismiyle tanındı. Korona salgını krizi sırasında da Haribo’nun satışları olumsuz etkilenmedi. Aksine arttığı bildirildi. Şirket yönetiminin bildirdiğine göre salgın döneminde marketlerde ve dükkânlarda önemli ölçüde satışlar arttı. İnsanların kriz sırasında marketlerde yüksek miktarda Haribo satın aldığı kaydedildi. Buna karşın kriz sırasında uçuşların ve tren sefer sayılarının azalması hatta kimi dönemlerde durması nedeniyle havaalanlarında ve tren istasyonlarında ise satışlar olumsuz etkilendi. Uzun süre ise neredeyse hiç satış yapılamadı.