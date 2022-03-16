‘Hannover Onursal Vatandaşlık’ payesini geri verdi

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PARTİSİ SPD’den atılması yönünde talepler bile gelen Gerhard Schröder, önceki gün Linkedln hesabından Hannover Belediyesi’ne yazdığı bir mektubu paylaştı. Schröder, mektupta, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı. 11 Mart 2022’de gönderdiğiniz yazıyı aldım. Buna göre Hannover Kent Belediyesi Konseyi ‘Onursal Vatandaşlık’ payesini geri alacakmış. Bana yöneltilen konu hakkında açıklama yapmayacağım. Hannover ‘Onursal Vatandaşlık’ payesini iade ediyorum” diye yazdı. Hannover Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da Schröder’in kendisine hitaben yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Hannover Belediyesi, mart ayının ilk haftasında Schröder’e mektup göndererek, pozisyonuyla ilgili açıklama yapması istemiş ve kendisine iki hafta süre vermişti. Mektupta, Gerhard Schröder’in Rus gaz şirketiyle bağlantısını koparmaması eleştirilirken, bunun eyalet başkenti olan Hannover’in değerleriyle örtüşmediği vurgulanmıştı.