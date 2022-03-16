‘Hannover Onursal Vatandaşlık’ payesini geri verdi

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Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Almanya’da adeta istenmeyen adam ilan edilen eski Başbakan Gerhard Schröder, memleketi Hannover’de belediyenin yıllar önce kendisine verdiği ‘Onursal Vatandaş’ payesinden vazgeçtiğini açıkladı. Schröder, savaş nedeniyle Putin’le arasına mesafe koymadığı ve Rus şirketlerindeki görevlerini bırakmadığı gerekçesiyle hedef haline geldi.
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PARTİSİ SPD’den atılması yönünde talepler bile gelen Gerhard Schröder, önceki gün Linkedln hesabından Hannover Belediyesi’ne yazdığı bir mektubu paylaştı. Schröder, mektupta, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı. 11 Mart 2022’de gönderdiğiniz yazıyı aldım. Buna göre Hannover Kent Belediyesi Konseyi ‘Onursal Vatandaşlık’ payesini geri alacakmış. Bana yöneltilen konu hakkında açıklama yapmayacağım. Hannover ‘Onursal Vatandaşlık’ payesini iade ediyorum” diye yazdı. Hannover Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da Schröder’in kendisine hitaben yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Hannover Belediyesi, mart ayının ilk haftasında Schröder’e mektup göndererek, pozisyonuyla ilgili açıklama yapması istemiş ve kendisine iki hafta süre vermişti. Mektupta, Gerhard Schröder’in Rus gaz şirketiyle bağlantısını koparmaması eleştirilirken, bunun eyalet başkenti olan Hannover’in değerleriyle örtüşmediği vurgulanmıştı.
ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİ BAŞARISIZ OLDU Öte yandan geçen hafta sürpriz bir şekilde Rusya’ya giderek Putin’le bir araya gelen Schröder, görüşme hakkında şu ana kadar bir bilgi paylaşmadı. Ancak Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi, Schröder’in arabuluculuk girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. “Bu konu tam anlamıyla kapanmıştır” diyen Büyükelçi Andriy Melnyk, bundan sonra Schröder’in görüşmelerinin Ukrayna adına bir anlamı kalmadığını ifade etti. Büyükelçi, “Bütün bu gelişmelerin başarız olmasını görmek üzücü” diye konuştu. Andriy Melnyk, Schröder’in görüşmesi öncesinde umutlu olduklarını da kaydetti. Schröder, ardından Rus milyarder Abromoviç’le de görüşmüştü. Rusya’nın başlattığı savaş sonrası aldığı cesur tavırla kahramanlaşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, yarın Federal Meclis’te milletvekillerine hitap edecek. Meclis’e video konferans yoluyla bağlanacak olan Zelenski’nin yaklaşık 20 dakika konuşması bekleniyor. Zelenski’nin Meclis oturumundan önce saat 09.00’da başlayacak konuşmasının televizyonlardan da canlı yayınlanacağı belirtildi.