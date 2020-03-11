Hannover 96 futbolcusu Timo Hübers koronavirüse yakalandı

ALMAN kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Hübers’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve futbolcunun evinde karantinaya alındığı belirtildi. Hübers’e, Hildesheim kentinde cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte koronavirüs bulaştığının varsayıldığı aktarıldı. Hübers’in takım arkadaşlarıyla teması olmadığından, diğer futbolculara virüsün bulaştığının sanılmadığı ancak tüm oyuncuların ve teknik kadronun tedbiren testten geçirileceği vurgulandı. Böylelikle Almanya’da ilk kez bir futbolcu yeni tip koronavirüse yakalanmış oldu.