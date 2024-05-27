Hande Yener, Köln’ü salladı

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CLUB Halikarnas tarafından organize edilen konser için Köln’e gelen Hande Yener, Köln’ün ünlü mekânlarından Tanzbrunnen’de sahne aldı. Orkestra ve dans grubuyla birlikte sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, performansıyla mekânı olduran hayranlarını coşturdu. Yeni tarz ve kıyafetiyle sahnede kıpır kıpır dans eden Hande Yener hayranlarıyla, “Almanya’da yaşayan akrabalarımdan duyuyorum, ırkçılık filan yapılıyormuş buralarda. Bir de şunu söyleyeyim, her geldiğimde hava yağmurlu oluyor Almanya’da” diye kısa sohbetler yaptı. Bir buçuk saat sahnede kalan Hande Yener, bir ara sahneye çıkardığı yeğeni Naz Taşkınbaş ile düet yaptı. Ünlü sanatçı geldiği Köln’de, hayranlarına unutamayacakları anlar yaşattı.

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