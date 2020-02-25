Hamburg’da 12 Türkiye kökenli meclise girdi

FDP’nin önce meclise girdiği duyuruldu, ancak oy sayımının tamamlanmasından sonra yüzde 4.9 oyla barajı geçemedi. FDP’den sadece Anna von Treuenfels seçim bölgesinde tercihli oyları alarak milletvekili seçildi. Böylece önümüzdeki beş yıl boyunca FDP sadece bir milletvekiliyle mecliste temsil edilecek. Resmi olmayan sonuçlara göre meclisteki sandalye dağılımı ise şöyle; SPD 54, Yeşiller 33, CDU 15, Sol Parti 13, AfD 7. Eyaleti beş yıldır birlikte yöneten SPD ve Yeşiller’in yeniden ortaklık yapması bekleniyor. İki partinin toplam milletvekili sayısı 87. Hükümet kurmak için 62 milletvekilinin desteği yetiyor.

Hamburg seçimlerinde Türkiye kökenli adaylar da büyük başarıya imza attı. 123 üyeli Hamburg Eyalet Meclisi’ne 12 Türkiye kökenli milletvekili girdi; SPD’den Güngör Yılmaz (ikinci kez), Bülent Öneş, Kazım Abacı (üçüncü kez) ve Ali Şimşek, Yeşiller’den Filiz Demirel, Yusuf Uzundağ ve Sina Demirhan, CDU’dan David Erkalp (tercihli oylarla), Sol Parti liste başı adayı Cansu Özdemir, Deniz Çelik, Metin Kaya ve Mehmet Yıldız. Böylece eyalet meclisinin neredeyse yüzde 10’u Türkiye kökenli milletvekillerinden oluştu.