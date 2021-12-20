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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış!

#Halktan Biri – Travis Pine#Tiyatro#Ekin Turan Tuncay
‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

Uzun yıllardır Türkiye’nin çok sayıda özel ve kent tiyatrolarında ya da okul tiyatrolarında başarıyla sahnelenen, ‘Halktan Biri – Travis Pine’ adli tiyatro oyunu, Berlin’de tiyatroseverlerle buluştu. Ağca Entertainment’ın girişimiyle Tiyatro 28 salonunda yapılan gösteriye korona salgını kısıtlamalarına rağmen seyircinin ilgisi yoğun oldu.

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HALKTAN biri – Travis Pine’ adlı oyunla; Türk televizyonlardaki dizi ve sinemadan tanınan başarılı oyuncu Levent Ülgen ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Galip Erdal, Tiyatro 28 salonunu tamamen dolduran tiyatroseverlerden büyük alkış aldı. Berlin’de uzun yıllardır sahne gösterileri organizasyonu gerçekleştiren Ağca Entertainment’in kurucusu Serkan Ağca, oyunla ilgili şu bilgileri verdi: “Halktan biri -Travis Pain’ adlı bu oyun ‘KOMEDİATÜRK’ Bahtiyar Engin Tiyatrosu’nun bir oyunu. Biz Tiyatro 28’in kurucusu ve yönetmeni Ufuk Güldü ile devamlı iş birliği halinde çalışıyoruz. Bundan sonrada oyun dizileri ile bu ortak çalışmayı devam ettirmek istiyoruz. Pandemi döneminde biraz zorluklar çekiyoruz herkes gibi ama yılmıyor yola devam diyoruz. Çünkü sanat iyidir. Tiyatro iyidir! Tiyatro yaşatır!“

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış
KOMEDİ OYUNU
Şam Bobrick tarafından yazılan oyun Ekin Turan Tuncay tarafından Türkçeye çevrilmiş. Bahtiyar Engin’in yönettiği iki perdelik ‘Halktan biri – Travis Pine’ adlı komedinin oyuncuları ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncuları Levent Ülgen ile Galip Erdal büyük bir başarı ile sergiliyorlar.
‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış
‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış
‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış

 

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#Halktan Biri – Travis Pine#Tiyatro#Ekin Turan Tuncay

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