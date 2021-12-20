‘Halktan biri – Travis Pine’ye büyük alkış!

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‘HALKTAN biri – Travis Pine’ adlı oyunla; Türk televizyonlardaki dizi ve sinemadan tanınan başarılı oyuncu Levent Ülgen ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Galip Erdal, Tiyatro 28 salonunu tamamen dolduran tiyatroseverlerden büyük alkış aldı. Berlin’de uzun yıllardır sahne gösterileri organizasyonu gerçekleştiren Ağca Entertainment’in kurucusu Serkan Ağca, oyunla ilgili şu bilgileri verdi: “Halktan biri -Travis Pain’ adlı bu oyun ‘KOMEDİATÜRK’ Bahtiyar Engin Tiyatrosu’nun bir oyunu. Biz Tiyatro 28’in kurucusu ve yönetmeni Ufuk Güldü ile devamlı iş birliği halinde çalışıyoruz. Bundan sonrada oyun dizileri ile bu ortak çalışmayı devam ettirmek istiyoruz. Pandemi döneminde biraz zorluklar çekiyoruz herkes gibi ama yılmıyor yola devam diyoruz. Çünkü sanat iyidir. Tiyatro iyidir! Tiyatro yaşatır!“