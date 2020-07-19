Haksız hibeye 19 ay hapis

BERLİN’de faaliyette olmayan şirketleri için Berlin Yatırım Bankası’ndan (IBB) haksız yere hibe talebinde bulunan ve 21 bin 500 Euro hibe alan Sırbistan kökenli Alman vatandaşı Bobby K., tutuklu yargılanmak üzere 10 hafta boyunca cezevinde tutuldu. Duruşmalarda samimi itiraflarda bulunan ve tutuklu kaldığı sürede gözönünde tutulan Bobby K.’nın geri kalan cezası ise ertelendi. Bobby K. kapattığı veya iflasını verdiği şirketleri için 77 bin Euro yardım talebinde bulunmuştu. Karar öncesi son sözleri sorulan 4 çocuk babası sanık “Samimi olarak söylüyorum ben kimsenin başvurumu kontrol edeceğini düşünmedim. Çok şaşırdım. Hesabıma çok çabuk para yattı” dedi.

SAATTE 4 BİN BAŞVURU

Davada tanık olarak dinlenen IBB yetkilisi ise “Çok kısa sürede başvurular geldi. İnternet üzerinden saatte ortalama 4 bin başvuru oldu. Tüm başvuruları incelemek için bin 500 çalışana ihtiyaç vardı. Biz öncelikle başvuru sahiplerinin verdiği banka hesabına baktık. Alman bankasıysa sorun görmedik” dedi. Berlin’de hibeden yararlanmak için 212 bin 455 başvuru yapıldı. IBB bir milyar 800 milyon Euro hibe dağıttı. Savcılık ve eyalet polisi başlattığı soruşturmalarla yüzlerce haksız başvuruyu tespit etti. Soruşturmalar hâlâ sürüyor. Önümüzdeki dönemde soruşturmalar tamamlandığında çok sayıda kişinin haksız hibe almaktan hakim karşısına çıkması bekleniliyor.