Haksız hibe alanlara baskın

BU sabah saatlerinde Berlin Savcılığı’nın emriyle yapılan baskınlarda 250 polis görev aldı. Şüpheli iki kişinin radikal örgütlerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle polis tarafından bir süredir izlendikleri bildirildi. Berlin’de geçtiğimiz hafta da haksız yere hibe alan selefi gruplara baskınlar düzenlenmişti. Koronavirüs krizinin patlak vermesinden sonra küçük işletmelere inceleme yapılmadan 5 bin ila 14 bin Euro arasında değişen miktarda hibe yardımında bulunulmuştu.