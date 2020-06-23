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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Haksız hibe alanlara baskın

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Haksız hibe alanlara baskın
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Berlin Yatırım Bankası’nı korona yardımı alabilmek için dolandırdıkları gerekçesiyle iki kişiye ait adreslere ve bir camiye baskın düzenlendi. Arap kökenli olduğu öğrenilen iki kişinin İslami kuruluşlarla bağlantısı olduğu için Tempelhof semtindeki İbrahim el Halil Camisi’nde de polisin arama yapıp delil aradığı belirtildi.

BU sabah saatlerinde Berlin Savcılığı’nın emriyle yapılan baskınlarda 250 polis görev aldı. Şüpheli iki kişinin radikal örgütlerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle polis tarafından bir süredir izlendikleri bildirildi. Berlin’de geçtiğimiz hafta da haksız yere hibe alan selefi gruplara baskınlar düzenlenmişti. Koronavirüs krizinin patlak vermesinden sonra küçük işletmelere inceleme yapılmadan 5 bin ila 14 bin Euro arasında değişen miktarda hibe yardımında bulunulmuştu.

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