Hakim ‘Utanç verici’ dedi 2 yıl hapis verdi

POLONYA’da karıştığı suçtan dolayı uluslararası yakalama emri bulunan Polonyalı bir kadın, geçen eylül ayında Almanya’da sahte pasaportla yakalanmıştı. İki polis kadının Thüringen’deki evinde arama yaptığı sırada kadını cinsel ilişkiye zorlamaktan suçlanmıştı. Görevlerine son verilen sanıklar, mahkemedeki savunmalarında ise kadının kendilerini cinsel ilişkiye girmek için ikna ettiği yönünde ifade vermişlerdi. Mahkeme başkanı hakim kararı açıklarken “Yapılan utanç verici” dedi. Hakim, yapılan nedeniyle yurttaşların görevi başındaki polislere olan güvenini sarsabileceğine işaret ederek iki sanığa da iki yıl üç ay hapis cezası verdi. Son duruşmada savcı mütaalasında 23 ve 28 yaşındaki sanık polisler için iki yıl hapis cezası istemişti. Savunma avukatları ise beraat talep etmişlerdi.

