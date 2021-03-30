DÜNYANIN her yerinden birçok kutlama mesajı aldığını belirten İzcibayar ise herkese teşekkür etti. İzcibayar, Londra’da, UK Turkish Scouting ve Turkish Help derneklerini kurarak Türk toplumuna sağladığı katkılar, gönüllü eğitim ve izcilik faaliyetlerinden dolayı ‘İngiliz İmparatorluk Madalyası’na layık görülmüştü. İngiltere İzci Başkanı Matt Hyde, İzcibayar’ın ‘İmparatorluk Onur Payesi’ ödülüne layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hyde, yaşamını izciliğin gelişmesine adayan ve bu uğurda büyük hizmetler ve özveri gösteren Uluslararası İzci Başkanı Celal İzcibayar’a gönderdiği yazıda “Özgürce verilmiş bu karar çok hak edilmiş bir takdir. Kıbrıs Türk Toplumu’na izcilik adına dünyaya vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı desteğinizi aldığımızdan dolayı şanslıyız. İngiltere İzci Teşkilatı ve benimle aynı görüşü paylaşan birçok kişi sizleri tebrik eder” dedi.

İzciliğin önde gelen isimlerinden olan İngiltere Türk İzcilik Kulübü Başkanı Celal İzcibayar’a Londra’da ‘2015 Seçkin İzci Komiseri Ödülü’ verilmişti.