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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 03.08.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Hafta sonu 11 kişi boğuldu

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Hafta sonu 11 kişi boğuldu
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Almanya’da hafta sonu toplam 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, iki kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

HAFTA sonu yaz sıcağında serinlemek için göl, deniz, havuz ve nehirlerde suya giren 11 kişi boğularak hayatını kaybetti. İki kişi ise kayıp. Pazar günü Rheinland Pfalz Eyaleti’nde Schifferstadt’taki bir gölde 47 yaşında bir erkeğin cesedi bulundu. Bunun 11’inci kurban olduğu açıklandı. 5 kişinin cuma, 5 kişinin ise cumartesi günü sularda hayatını kaybettiği açıklandı. Bremen’de 64 yaşındaki bir kayıkçının tekneden suya düştüğü ve bir daha çıkamadığı, Saar Nehri’ne giren 58 yaşındaki bir TIR sürücüsünün de kayıp olduğu belirtildi.

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