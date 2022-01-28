‘Haberim yoktu’

Haberin Devamı

FRANKFURTER Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Lauterbach, “Karantina kurallarının ötesinde iyileşme durumunun neredeyse bir gecede üç aya indirilmesi konusunda bilgilendirilmedim” dedi, ancak kararı doğru bulduğunu da söyledi. Koronavirüsün Delta varyantına yakalanıp iyileşen bir kişinin 5 ay sonra bu kez Omikron varyantından hasta olabileceğini belirten Lauterbach, bu nedenle iyileşenlerin korunma statüsünün 3 aya indirilmesini doğru bulduğunu ifade etti. Lauterabch, “Açık konuşmak gerekirse, gelecekte de buna benzer kararları durdurmayacağım. Bilim bağımsız olmalı ve bu da çalışma prensibimin temelini oluşturuyor” diye konuştu. Ancak Lauterbach, kararın açıklanmasının zamanlaması konusunda hata olduğunu belirterek, bundan sonra daha doğru bir yöntem uygulanacağını söyledi. Lauterbach, virüsün daha hafifleyerek ilerleyeceğini ve bölgesel vaka artışlarını beklediklerini ifade etti. 14 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren uygulamaya göre; hastalığa yakalanıp iyileşenler 3 aydan sonra aşı olmak zorunda. Aksi halde ‘2G’ kuralının geçerli olduğu kafe, restoran ve alışveriş merkezlerine giremeyecek.

Haberin Devamı

BERLİN 31 MART’A UZATTI

Öte yandan Berlin eyaleti, iyileşenlerin korunma statüsüyle ilgili iki ayrı uygulamayı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Berlin’de iyileşenler için korunma statüsü kafe, restoran gibi gastronomi ile kültür mekânları için 6 ay geçerli iken, toplu taşıma ve iş yerlerinde ise süre 3 ay olarak belirlenmişti. Berlin Senatosu, iki farklı uygulamayı ortadan kaldırıp eyalet genelinde korunma statüsünü 3 ay olarak sabitlemek istiyor. Berlin Eyalet Parlamentosu ayrıca artan vaka sayıları ve insidans değerini göz önünde bulundurarak salgınla mücadele durumunu 31 Mart’a kadar uzattı. 31 Ocak’ta sona erecek olan salgınla mücadele yasasının 31 Mart’a kadar uzatılmasına muhalefet partisi CDU da destek verdi.