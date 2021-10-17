Haaland duble yaptı; Dortmund acımadı

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Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Alman birinci ligi Bundesliga’da 8.hafta maçlarına devam edildi.

Almanya Ligi'nin 8. haftasında Borussia Dortmund, ortanın üstlerinde yer alan Mainz'ı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı; maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Marco Reus'un 3. dakikadaki golüyle Borussia Dortmund 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; Erling Haaland 54. dakikada kendisine yapılan hareket sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı. Borussia Dortmund'un geriden topu çıkarırken yaptığı büyük tahayı affetmeyen Jonathan Burkardt, 87. dakikada kaydettiği golle takımını umutlandırdı ancak ev sahibi ekipte 90+4'te sahneye tekrar Erling Haaland çıktı ve maçın skorunu ilan etti: 3-1.

Mainz karşısında da ağları havalandıran Erling Haaland, Dortmund formasıyla çıktığı 68 maçta 70 gol atarak başarılması güç bir işe imza attı. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose ise Alman ekibinde göreve geldikten sonra sahasındaki üst üste 5 maçı da kazanan ilk teknik adam oldu.

Bu galibiyetle puanını 18 yapan Borussia Dortmund, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Son iki haftada aldığı yenilgilerle kriz yaşayan başkent ekibi Hertha BSC ise Frankfurt deplasmanından önemli bir galibiyet alarak şimdilik rahatladı. Frankfurt ise 2020 haziranından bu yana ilk kez evinde yenilgi tatmış oldu. Hertha, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Hertha bu sonuçla 12., Frankfurt ise 14.sıraya yerleşti.

Ancak Hertha’nın galibiyetine rağmen Macar asıllı teknik direktör Pal Dardai’nin sezonu teknik adam olarak tamamlayıp tamlamayacağı hala spor kulislerinde konuşuluyor. Başkentin birinci ligdeki bir diğer takımı olan FC Union ise evinde, lige iddialı başlayan Wolfsburg’u 2-0 yenmeyi başardı. Union bu galibiyetle puanını 15’e yükselterek rakibinin önüne geçti ve ligde 5.sıraya yükseldi.

Wolfsburg ise 13 puanla 6.sıraya geriledi. Geçtiğimiz sezonun en güçlü takımlarından olan ve bu sene teknik direktör dahil önemli oyuncularını Bayern Münih’e kaptıran Leipzig ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Freiburg’la 1-1 berabere kaldı. İki puandan olan Freiburg zirve yarışında geriledi 4.sıraya düştü.

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 1:1

Borussia Dortmund – FSV Mainz 3:1

Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 1:2

Union Berlin – VfL Wolfsburg 2:0

SC Freiburg – RB Leipzig 1:1

Greuther Fürth – VfL Bochum 0:1

Hoffenheim – 1. FC Köln 5:0