Güvenlik Konferansı’na kaldığı yerden devam...

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Konferans Başkanı Wolfgang Ischinger, 2021 yılında dijital ortamda gerçekleşen uluslararası güvenlik konferansının tekrar birebir yapılacak olmasından mutluluk duyduklarını, ancak salgın önlemleri nedeniyle katılımcı sayısının önceki yıllara göre kısıtlı tutulacağını söyledi. Almanya’da kurulucak olan yeni federal hükümetin dış politika ajandasını ilk defa bu konferansta açıklamasının beklendiğini belirten Ischinger, yeni şansölyenin diğer kabine üyeleri ile birlikte baş davetliler arasında olacağını duyurdu.

SON TOPLANTIYA 800 HÜKÜMET GÖREVLİSİ KATILMIŞTI

Bu yıl başlarında dijital ortamda kısa süreliğine yapılan Dünya Güvenlik Konferansı’na seçildikten 3 hafta sonra katılan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, görevde iken konferansa katılan ilk ABD devlet başkanı unvanını kazanmıştı. 1963 yılından beri Münih’teki Bayerischer Hof Oteli’nde gerçekleşen güvenlik konferansına dünyanın hemen her ülkesinden temsilciler katılıyor. Fiziksel ortamda yapılan son toplantıya aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100 kadar dışişleri ve savunma bakanları ile 800 kadar hükümet görevlisi katılmıştı. Aynı zamanda ülkeler arasında ikili görüşmelerin yapılmasına olanak tanıyan Münih Konfaransı, güvenlik stratejileri alanında önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.