MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGurbetten sılaya uzanan yardım eli
GeriAvrupa Gurbetten sılaya uzanan yardım eli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Gurbetten sılaya uzanan yardım eli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gurbetten sılaya uzanan yardım eli
Abone Olgoogle-news

Almanya ve Hollanda’da yaşayan Erzurumlu gurbetçiler Oltu ilçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli uzattılar.

ERZURUM’un Oltu ilçesinin Tutmaç Mahallesi’nde ikamet eden evli ve dört çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi Abdullah Toprak’a, Almanya ve Hollanda’da ikamet eden gurbetçi hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yapıldı. Almanya’da ikamet eden gurbetçi Sinan Demircan öncülüğünde toplanan yardımlarla Tutmaç Mahallesi’ndeki Abdullah Toprak’ın yeni evinin yapımında destek oldular.

Gurbetten sılaya uzanan yardım eli
‘EVİM ESKİ VE UÇUYORDU’
Çiftçilikle uğraşan Abdullah Toprak, “Gelirim ancak yememize zar zor yetiyor. Evim eski ve uçuyordu. Ev yapma imkânım yoktu, sağ olsun gurbetteki hayırseverler evimi yıkıp yerine yeni ev yaptılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Gurbetçi Sinan Demircan ise “Gurbetteki hayırsever arkadaşlarımın destekleri ile Abdullah Toprak’a ev yaptık. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen bütün dostlara teşekkür ediyorum” dedi.
Gurbetten sılaya uzanan yardım eli

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle