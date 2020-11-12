Gurbetten sılaya uzanan yardım eli

ERZURUM’un Oltu ilçesinin Tutmaç Mahallesi’nde ikamet eden evli ve dört çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi Abdullah Toprak’a, Almanya ve Hollanda’da ikamet eden gurbetçi hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yapıldı. Almanya’da ikamet eden gurbetçi Sinan Demircan öncülüğünde toplanan yardımlarla Tutmaç Mahallesi’ndeki Abdullah Toprak’ın yeni evinin yapımında destek oldular. ‘EVİM ESKİ VE UÇUYORDU’

Çiftçilikle uğraşan Abdullah Toprak, “Gelirim ancak yememize zar zor yetiyor. Evim eski ve uçuyordu. Ev yapma imkânım yoktu, sağ olsun gurbetteki hayırseverler evimi yıkıp yerine yeni ev yaptılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Gurbetçi Sinan Demircan ise “Gurbetteki hayırsever arkadaşlarımın destekleri ile Abdullah Toprak’a ev yaptık. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen bütün dostlara teşekkür ediyorum” dedi.