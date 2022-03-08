Gurbetçilere ve mavi kart sahiplerine Kur Korumalı Yuvam TL Katılma Hesabı

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KATILIM finans kuruluşu Kuveyt Türk, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarının ve mavi kart sahiplerinin birikimlerini katılım finans prensiplerine uygun şekilde kur hareketliliğine karşı koruyacağı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı Yuvam TL Katılma Hesabı ürününü devreye aldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre Yuvam TL Katılma Hesabı ile Amerikan doları, euro ve İngiliz sterlini cinslerinden mevduatlarını, swift yoluyla veya Kuveyt Türk’ün Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’den masrafsız şekilde Kuveyt Türk’e gönderen 18 yaş üzeri yurt dışı yerleşik T.C. vatandaşları ve mavi kart sahipleri, birikimlerini 90-10 kâr paylaşım oranıyla döviz kuru karşısında korurken, ilâve getiri fırsatı da yakalayacak. 3, 6 veya 12 ay vade seçenekleri sunulan ve sıfır stopaj avantajıyla öne çıkan Yuvam TL Katılma Hesabı, Kuveyt Türk Mobil ve internet şube aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde açabiliyor. Ayrıca, Yuvam hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden 6 aylık vade için yüzde 1, 12 aylık vade için ise yüzde 1.5 oranında hesaplanan ilave getiri Merkez Bankası tarafından müşterilere ödenecek. Bu arada, yurt dışı yerleşik T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi müşterilerin sermayedar olduğu yurt dışında bulunan şirketlerde yakın zamanda Yuvam Katılma Hesabı açabilecek ve sunulan imkânlardan yararlanabilecek.

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MASRAFSIZ PARA TRANSFERİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “TCMB’nin yayınladığı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ’in ardından Kuveyt Türk olarak harekete geçerek katılım finans prensiplerine uygun şekilde “Kuveyt Türk Yuvam TL Katılma Hesabı”nı devreye aldık. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve mavi kart sahiplerinin birikimlerini, TL olarak değerlendirmek suretiyle ülke ekonomisine katkı sunmalarına aracılık ediyoruz. Bu hizmetimizle, yurt dışındaki müşterilerimizin hem birikimlerini reel ekonomide değerlendirerek kâr payı elde etmelerini sağlıyor hem de birikimlerini kur karşısında koruma fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimiz, Merkez Bankası’nın Yuvam hesabına özel ilave getiri ödemesiyle ek kazanç da elde edebiliyor. Ayrıca müşterilerimiz, Almanya’daki yüzde 100 iştirakimiz KT Bank AG aracılığıyla hiçbir masraf ödemeden birikimlerini Kuveyt Türk’e transfer ederek Yuvam TL Katılma Hesabına aktarabiliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve mavi kart sahiplerini, faizsiz finans prensiplerine dayalı Kur Korumalı Yuvam TL Katılma Hesabı’nda birikimlerini değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.