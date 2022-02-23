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‘Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar’

#Avrupa#Müslüman Azınlıklar#İrfan Aycan
‘Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar’

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın ‘Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar’ isimli yeni eseri Ankara Otto Yayınları’ndan çıktı. ‘Müslüman Azınlıklar’ setinin beşinci cildi olan kitapta birçok akademisyen bir araya geldi. Eser, Avrupa ülkelerindeki Müslümanları her yönden mercek altına alıyor.

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KİTAP, Avrupa’daki Müslüman azınlıklar hakkında kaleme alınan çeşitli akademik makaleleri ve 40’a yakın Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanları çeşitli yönleriyle ele alıyor. Bunlar arasında Avrupa’da azınlık olarak yaşayan Müslümanların siyasi, sosyal, dini, ekonomik, kültürel ve demografik durumları, Müslümanların dil sorunları ve içinde bulundukları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konuluyor. Yüksek lisans eğitimini Osnabrück Üniversitesi’nde siyaset bilimleri ve tarih alanında tamamlayan 39 yaşındaki Yasin Baş da kitaptaki 33 sayfalık bilimsel makalesinde Almanya’daki Müslümanların tarihini, dil koşullarını, ekonomik, sosyal, siyasi, coğrafi, dini, etnik ve kültürel durumlarını değerlendiriyor.

‘Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar’
Yasin Baş

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39 ÜLKE ANALİZ EDİLİYOR
Tarihsel bir bakış açısıyla derlenen kitapta, İslamiyet’in Avrupa ile ilk temasın daha Hz. Muhammed hayatta iken gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Asırlar boyu süregelen İslam-Avrupa ilişkisinin Endülüs Medeniyeti ile zirveye ulaştığı belirtilirken, günümüzde Avrupa denildiğinde akıllara gelen zenginlik ve refahın Avrupa’da yaşayan Müslümanlar açısından geçerli olup olmadığı meselesi de ele alınıyor. ‘20’nci yüzyılda Avrupa’ya yönelik göç hareketleri ve ardında yatan dinamikleri’ ele alan ünlü sosyolog ve antropolog Kadir Canatan’ın da bu kapsamlı eserde bir makalesi bulunuyor. ‘Avrupa’da İslamofobi ve Sebepleri’ni Halife Keskin, ‘Avrupa’da İslam ve Müslümanların Geleceği’ konularını ise Adnan Bülent Baloğlu irdeleniyor. İrfan Aycan’ın daha önce ‘Günümüz Asya’sında Müslüman Azınlıklar’, ‘Günümüz Avustralya Kıtasında Müslüman Azınlıklar’, ‘Günümüz Amerika Kıtasında Müslüman Azınlıklar’ ve ‘Günümüz Afrika’sında Müslüman Azınlıklar’ isimli akademik çalışmaları da bulunuyor. Yeni yayımlanan eserde ise Almanya’nın da yer aldığı 39 Avrupa ülkesi analiz ediliyor.

‘Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar’

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#Avrupa#Müslüman Azınlıklar#İrfan Aycan

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