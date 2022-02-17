‘Gümüş Ayı’ ödülü Meltem Kaptan’ın

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ÖDÜL töreninde duygulu anlar yaşayan Meltem Kaptan, yaptığı konuşma sırasında Türkçe olarak anne ve babasına teşekkür etti. Kaptan, “Anneciğim, babacığım bunu duyuyorsanız: Sizi çok seviyorum. Dünyalar kadar seviyorum sizi. Sadece sizin sayenizde buradayım” dedi. Daha sonra konuşmasına Almanca devam eden Kaptan, “Yıllar önce küçük bir şehirden buraya geldiniz. Küçük bir Çay kentinden. Çocuklarınızı tıp veya hukuk okumaya zorlamadınız. Sadece ‘Kendi istediğinizin peşinden gidin’ dediniz. Sevginizle destek verdiniz. Kayıtsız şartsız sevginizle birçok şey verdiniz. Size sadece teşekkür etmek istiyorum” dedi. Meltem Kaptan, yönetmen Andreas Dresen’e de dönerek, “Beni bu seyahatte yanına aldığın için çok teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi refakatçısısın” dedi. Kaptan, konuşmasının sonunda ‘Gümüş Ayı’ ödülünü eline alarak, “Bu ödülü Rabiye Kurnaz ve sevgileri, tüm sınırlardan daha güçlü olan tüm annelere armağan ediyorum” diyerek sahneden indi. Andreas Dresen’in yönettiği komedi tarzında Alman yapımı film, aynı zamanda ‘En İyi Senaryo’ ödülüne de layık görüldü.

Berlinale’de bu yıl Altın Ayı ödülünü, İspanyol yapımı Alcarras adlı film kazandı. Hayatta kalma mücadelesi veren ve şeftali tarlası bulunan bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Carla Simon yapıyor. Berlinale’de bu yıl ‘En İyi Yönetmen’ kategorisinde ‘Both Sides of the Blade’ filmiyle Claire Denis’e ‘Gümüş Ayı’ verildi. Berlinale Palast’ta gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Jüri Büyük Ödülü’nü ‘The Novelist’s Film’ adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo kazandı.