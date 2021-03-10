Gümrükçü’nün hikâyesi Alman dergisinde

1969 yılında Artvin’de sanat okulunun marangozluk bölümünü bitiren Abdurrahman Gümrükçü, o zamanlar hükümetin sanat okulu mezunları için çıkarmış olduğu özel yasadan yararlanarak 19 yaşında Almanya’nın Freystadt Opf kasabasına geldi. İlk üç gün Almanya’ya gelmenin şokunu yaşayan Gümrükçü, Türkiye’den getirdiği Almanca kitaplardan ders çalışarak üç ay gibi kısa bir sürede Almancayı öğrendi, sekiz aylıkken ehliyet aldı. Bir yıllık iş mukavelesinden sonra gazete ilanlarından Cadolzburg’da yeni iş yeri bularak iş hayatına devam etti. 40 yaşında ustalık okuluna yazılarak iki yıllık öğreniminden sonra ustalık (Meister) diplomasını alan Gümrükçü, işvereni tarafından işletme müdürlüğüne görevine getirildi. Evli olan Abdurrahman Gümrükçü, emekli olduktan sonra Nürnberg’e yerleşti. Burada çeşitli faaliyetlerde bulundu. Kısa zamanda SPD’nin Nürnberg Nordostbahnhof Bölgesi Başkanı oldu. Her yıl uluslararası folklor yenliği düzenleyerek Türk folklorunun tanıtımını sağladı.

Gümrükçü, yaşam öyküsüne değer verilmesi nedeniyle dergiye teşekkür ederken, bu gururu ziyaret ettiği Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ile de paylaştı. Gümrükçü’nün öğrenciliğinden bugüne kadar kendisine ait belgeleri arşivinde saklamasının çok önemli olduğunu belirten Başkonsolos Deniz, öykünün dergide anlatılmasının önemli olduğunu söyledi.