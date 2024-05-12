Gözünün yaşına bakmadan kovdu

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İngiltere Championship'te sezonun son haftasında Plymouth'a 1- 0 yenilerek ligi 7. sırada tamamlayan ve play-off'un dışında kalan Hull City'de Premier Lig'e yükselme şansını kaybetmişi. İngiltere ekibi, teknik direktör Liam Rosenior'un görevine son verdi.

Ligin son maçında deplasmanda Plymouth'a 1-0 yenilen Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı, Home Park'taki karşılaşmanın ardından Rosenior'la konuştu ve ardından bugün 39 yaşındaki teknik adamla bir kez daha görüşerek ayrılık kararını bildirdi.

Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başkan olarak en zor kararlardan birini verdiğini kaydetti.

Ilıcalı, şuları kaydetti:

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"Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, bu anlardan kişisel duyguları uzaklaştırmalı ve kulübün uzun vadeli vizyonunun düşüncemin merkezinde olmasını sağlamalıyım. Liam'ın gelişinden bu yana görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı ve bir değişiklik yapma zamanı geldi. Felsefemiz açık; bu kulübü ileriye taşımaya devam edeceğiz ve bunu yaparken de taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yıldır kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Artık elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz."

İngiliz takımında yeni teknik adamın 2024/2025 sezonunu planlamak ve sezon öncesi antrenmanların Haziran sonunda başlaması için mümkün olan en kısa sürede belirlenmesi bekleniyor.

Kasım 2022'de takımın başına geçen İngiliz teknik adam, bu süreçte 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.