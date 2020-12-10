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BERLİN
Haber Giriş: 10.12.2020 - 19:53 | Son Güncelleme:

Açılış maçını Wolfsburg ile Frankfurt oynuyor

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Açılış maçını Wolfsburg ile Frankfurt oynuyor
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Açılış maçını Wolfsburg ile Frankfurt oynuyor.

BUNDESLIGA'da 11. hafta maçları cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Wolfsburg ile Frankfurt karşı karşıya geliyor. Cuma akşamı Wolfsburg kentinde oynanacak maçın başlama saati 20.30. Geride kalan 10 haftada yenilgi yüzü görmeyen Wolfsburg, altı kez beraberlik aldı. Dört kez de galip geldi. Frankfrut ise bu sezon yedi kez rakipleriyle sahadan berabere ayrıldı. Frankfurt'un iki galibiyeti, bir de yenilgisi bulunuyor.

Açılış maçını Wolfsburg ile Frankfurt oynuyor
Ligde cumartesi günü beş karşılaşma oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı yakalayan Dortmund, bu sezonun başarılı takımlarından Stuttgart'ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmayı garantileyen RB Leipzig'in bu haftaki rakibi Werder Bremen. Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik şekilde grubundan çıkmayı başaran Gladbach ise başkent ekibi Hertha Berlin'i konuk ediyor. Lig lideri Bayern Münih cumartesi akşamı Berlin'in bir diğer temsilcisi Union Berlin ile oynayacak.

Pazar günü ise ligde iki karşılaşma oynanacak. Augsburg Schalke ile, Leverkusen de Hoffenheim ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA
Wolfsburg – Frankfurt (20.30)

CUMARTESİ
Dortmund – Stuttgart (15.30)
M'Gladbach – Hertha Berlin (15.30)
RB Leipzig – Werder Bremen (15.30)
Mainz – Köln (15.30)
Freiburg – Bielefeld (15.30)
Union Berlin – B. Münih (18.30)

PAZAR
Augsburg – Schalke (15.30)
Leverkusen – Hoffenheim (18.00)

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