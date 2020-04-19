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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 19.04.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Gösteriden değil, sosyal mesafeden ceza yediler

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Gösteriden değil, sosyal mesafeden ceza yediler
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Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 önlemlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

POLİS, Rosa-Luxemburg Meydanı’nda izinsiz toplanan yüzlerce kişiden bir kısmını sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Öte yandan Giessen kentinde de Kovid’19 kısıtlamaları protesto edildi. 50 kişinin katıldığı gösteride, ‘Temel hakları zayıflatmak yerine sağlığı güçlendirin’, ‘İnsanlara karşı değil, virüslere karşı koruyun’ yazılı pankartlar açıldı. Almanya Anayasa Mahkemesi, Kovid-19’le mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma şartıyla kısıtlı sayıda gösteri düzenlenebileceğine onay vermişti.

 

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