Gostenbul, Gostenbul olalı...

NÜRNBERG’in en önemli piknik yerleri olan Marienberg ve Pegnizt bölgelerinde, sıcak güneş altında yürüyenler, bisiklete binenler ve spor yapanların dışında pek kimse yoktu ve iki kişiden fazla kimse bir araya gelmedi. Normal zamanlarda buralarda yer bulmak imkansızdı. Bu sessizlikten çocuk parkları da nasibini aldı.

GOSTENBUL’DA SESSİZLİK HAKİM

Piknik yerlerine girişlerde Gril yasağı levhaları yer alırken, Türkler yasağa harfiyen uydu ve evlerinde kaldılar. Nürnberg’de, Gostenhofer mahallesinde, çok Türk yaşaması ve sokakta birçok Türk iş yerinin bulunması nedeniyle ‘Gostenbul’ adını alan yerde de sessizlik hakimdi. Sokakta bir binanın üzerine asılmış Türk bayrağı, Türkleri mıknatıs gibi bu sokağa çekerken, Türk iş yerleri tamamen kapalı. Türk lokantaları ise ayak üstü siparişler alabildi.



