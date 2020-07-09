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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.07.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

'O benim sevgilim, bunu yapabilirim' dedi, ısırarak yanağını kopardı!

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'O benim sevgilim, bunu yapabilirim' dedi, ısırarak yanağını kopardı!
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Almanya’nın başkenti Berlin’in Kreuzberg semtindeki meşhur Görlitzer Park’ta ilginç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki bir kişi, 41 yaşındaki kadının yanağını ısırarak kopardı. Zavallı kadının burun deliklerinden birisini de neredeyse koparacaktı. Poliste dosyası bulunan saldırgan yakalandı.

GÖRGÜ tanıklarının verdiği bilgiye göre yaptıklarının ardından Cuvrystrasse yönüne doğru kaçan saldırgan, olayı şaşkınlıkla izleyen parktaki gruba dönerek, “Ben ona bunu yapabilirim. O benim sevgilim” diye bağırdı. Poliste başta uyuşturucu satmaktan olmak üzere hırsızlık ve adam yaralamaktan da kaydı bulunan saldırgan kısa bir süre sonra yakalandı. Yanağı kopan kadın ise hastaneye kaldırılıp tedavi edildi. Saldırının neden kaynaklandığı öğrenilemezken, polis, tedavisinin ardından taburcu edilen kadınla saldırganın sevgili olup olmadığına dair bir açıklama da yapmadı.

 

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