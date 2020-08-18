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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Gorillerin ölümüne neden olan üç kadından 20 bin euro istendi

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Gorillerin ölümüne neden olan üç kadından 20 bin euro istendi
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Krefelt Savcısı, yeni yılda dilek feneri yakıp gökyüzüne salan üç kadın hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Savcı, kadınların yaklaşık 20 bin euro para cezası ödemeleri durumunda dava açılmayacağına karar verdi.

SAVCI suç unsuruna göre değil de gelir durumlarına göre iki kadına 9’ar bin, diğer kadına ise 1800 euro para cezası kesti. Savcının kararına şüpheliler itiraz ettiler. Bu durumda kadınlara tedbirsizlik sonucu hayvanat bahçesinde yangın çıkarmak ve aralarında 6 gorilin de olduğu 50 kadar hayvanın ölümüne sebep olmaktan dava açılacak. Ancak davada duruşma yapılmayacak. Hakim dosyayı inceleyip ona göre karar verecek. Hakimin kararını ne zaman vereceği henüz belli değil.

EN YAŞLI GORİL DE VARDI
Yaşları 34, 37 ve 59 olan üç kadın yılbaşında Almanya’da kullanımı yasak olan dilek fenerlerini yakıp gökyüzüne salmıştı. Dilek fenerleri rüzgarın da etkisiyle Krefeld Hayvanat Bahçesi’ne düşmüş ve hayvanat bahçesinin yanmasına yol açmıştı. Maymunların ve kuşların bulunduğu bölüm tamamen yanmış ve hayvanlar da korkunç yangında yanarak can vermişti. Diri diri yanan goriller arasında Avrupa’nın en yaşlıları da bulunuyordu.

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