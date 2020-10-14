Löw: 'Takımda ruh var'

İsviçre ile UEFA Uluslar Ligi maçında Rhein Energie Stadı'nda oynayan Almanya, bir anda 2-0 yenik duruma düştü. Werner'in golüyle Almanya, ilk yarıyı 2-1 yenik kapattı. Almanya, 55. dakikada 2-2 beraberliği yakaladı. Bir dakika sonra 3-2 yenik duruma düşen Panzerler, Gnabry ile 3-3 beraberliği yakaladı. Maç 3-3 berabere sona erdi. Almanya grupta liderlik şansını kaybetti. Panzerler galip gelse grupta liderlik koltuğuna oturacaklardı. Aynı grupta bulunan lider İspanya, deplasmanda Ukrayna'ya 1-0 yenildi. İspanya 7 puanla liderliğini sürdürdü. Almanya 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ELEŞTİRİLER RAHATSIZ ETMİYOR

Alman milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, üç maçta toplam yedi gol yenilmesini az antrenman yapmaya bağladı. Löw “Bir hafta da üç maç oynandı. Çok toplantı yaptık, çok konuştuk ama az çalıştık. Takımda enerji var. Gelişmek istediğini görmek mümkün” dedi. İsviçre maçını da değerlendiren Löw “Teknik direktörler açısından çok ilginç bir karşılaşma oldu. İki takım da golü düşündü ve ileride iyi oynadı. 2-0 geriye düşmemize rağmen çabuk reaksiyon gösterdik. Takımın ahlak yapısı çok iyi. Takımda ruh olduğu fark ediliyor. Oyunda takımın iyi şeyler yaptığını da gördük. Ancak hataları da oldu. Özellikle defansta çok iyi duramadık. İleride ise gücümüzü gösterdik. Bu maçta çok şey öğrendik” dedi. Kendisine yönelik eleştirilerle ilgili ise “Eleştiri çok iyi. Herkes fikrini söylemeli. Benim için kritikten daha önemlisi bizim kapalı kapılar arkasında kendi aramızda konuştuklarımız. Eğer ben dışarıdan gelen her şeyi duyar veya okursam takıma ayıracak zamanım olmaz. Eleştireler beni rahatsız etmiyor. Kendi içimizde de biz kendimizi zaten eleştiriyoruz” dedi.