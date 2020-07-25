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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 25.07.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Gökleri de fethedecek!

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Gökleri de fethedecek!
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Corendon Havayolları, Alman 1.FC Nürnberg takımına sponsor oldu.

Gökleri de fethedecek
CORENDON Havayolları, Almanya’nın köklü takımlarından olan ve bir çok Almanya şampiyonluğu bulunan, Fenerbahçeli Michael Frey’in kiralık olarak oynadığı , halen Alman ikinci liginde top koşturan 1.FC Nürnberg’e 2020/21 futbol sezonu için sponsor oldu. Corendon Boing 737-800 uçağı takım logosu ile süslendi
Gökleri de fethedecek

Uçağın Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanında düzenlenen tanıtım törenine Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Havaalanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, Nürnberg Futbol Kulübü adına Yönetim Kurulu üyesi Niels Rossow ile birlikte yaklaşık 50 basın mensubu katıldı.
Gökleri de fethedecek

Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Nürnberg kulübü ile güzel bir ortaklığa imza attıklarını ifade etti ve “Nürnberg’den Türkiye, Yunanistan, İspanya, Mısır ve İtalya’daki tatil yerlerine Ekim ayından itibaren yaklaşık 50 uçuş planlıyoruz. Bu şekilde Nürnberg Havalimanı’nda en çok uçuşu olan tatil taşıyıcısı olacağız” diye konuştu.
Gökleri de fethedecek

Havaalanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, Korona döneminde sözünde duran Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Karaer'e teşekkür ederken, Nürnberg Futbol Kulübü adına konuşan Yönetim Kurulu üyesi Niels Rossow'da çok mutlu olduklarını ifade etti.
Gökleri de fethedecek
Törende pasta ve kurdele kesilirken davetlilere ikramda bulunuldu.
Gökleri de fethedecek

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