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Göçün 60’ıncı yılında ‘Merhaba Berlin’ fotoğraf sergisi

#Berlin#Göçün 60’Incı Yılı#Merhaba Berlin
Göçün 60’ıncı yılında ‘Merhaba Berlin’ fotoğraf sergisi

Berlin’de birinci kuşak göçmenler ile mahalle sakinlerinin bir araya geldiği Divan Derneği’ne ait buluşma merkezinde, göçün 60’ıncı yılı nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı. ‘Merhaba Berlin - Varış ve Kalış Hikâyeleri’ adlı sergide, fotoğraf sanatçısı Mehmet Dedeoğlu’nun birinci kuşağın temsilcilerine ait portre fotoğrafları yer alıyor.

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BERLİN Eyalet Müsteşarı Ana-Maria Trasnea, Berlin Eyalet Parlamentosu SPD Grup Başkanı Raed Saleh, İmar ve Konut Senatörlüğü müsteşarı Ülker Radziwill ve sergiyi himayesine alan Berlin’in ilk ‘Yabancılar Sorumlusu’ olan Barbara John’un katıldığı etkinlik, birinci nesil temsilcilerinden Cengiz Gümüşay’ın sazla seslendirdiği türküyle başladı. Gümüsay, Barbara John’a da türkülerden derlediği bir albümünü hediye etti. Ardından ilk nesil temsilcilerinden Hasan Kara yazdığı bir şiiri okudu. Serginin açılışında bir konuşma yapan Divan Derneği Başkanı Bilgin Lutzke, 1981-2003 yılları arasında Yabancılar Sorumlusu olarak görev aldıktan sonra emekliye ayrılan Barbara John’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Lutzke, “Sevgili Barbara abla, çalışmalarınızla göçmen insanların toplumda görünmesine katkı sağladınız. Size çok şey borçluyuz. Bu nedenle tüm çaba ve gayretlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Müsteşar, sayın Saleh, göçün üzerinden 60 yıl geçti ve bu insanlar Almanya’nın, Berlin’in kalkınmasına büyük katkı sağladı. Bu insanlar 60 yıl sonra bir göç müzesini hak etti. Artık bunun zamanı geldi. Desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Göçün 60’ıncı yılında ‘Merhaba Berlin’ fotoğraf sergisi
Divan Derneği Başkanı Bilgin Lutzke (solda) Berlin’in ilk Yabancılar Sorumlusu olarak 1981-2003 yılları arasında görev alan Barbara John’a göçmenlere yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.

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Göçün 60’ıncı yılında ‘Merhaba Berlin’ fotoğraf sergisi

Birinci nesil temsilcilerinden Cengiz Gümüşay, Barbara John’a türkülerden derlediği bir albümü hediye etti.

Göçün 60’ıncı yılında ‘Merhaba Berlin’ fotoğraf sergisi
Göçün 60’ıncı yılında ‘Merhaba Berlin’ fotoğraf sergisi

 

 

 

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#Berlin#Göçün 60’Incı Yılı#Merhaba Berlin

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