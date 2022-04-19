Göçmen müzisyenlere sertifikalı ücretsiz eğitim

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PROFESYONEL müzisyenlere destek sunmayı amaçlayan ücretsiz sertifikalı eğitim programına, Almanya’da eğitimi alınamayan ud, bendir, bağlama, kemençe, kanun gibi otantik bir enstrümanı profesyonel düzeyde çalan veya geldiği ülkenin müzik kültürüne hâkim olan profesyonel ses sanatçıları başvurabilecek. Ses sanatçılarının şarkı söylerken kendilerine eşlik edecek seviyede bir enstrümanı çalabilmesi de aranan şartlar arasında. Performans ve eğitmenlik tecrübesine, kendisini ifade edecek kadar Almanca bilgisine sahip olanlar, 21 Ekim 2022’den 9 Haziran 2023’e kadar sürecek ücretsiz sertifikalı eğitime https://lma-nrw.de/termindaten/1703/zertifikatslehrgang-musikpaedagogik-fuer-musikerinnen-verschiedener-kulturen/ adresinden kayıt yaptırabilecek.

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Programdan mezun olanların pedagojik, Almanya’daki müzik eğitim sistemi ve pazarlaması alanlarında edindikleri yetkinlik ve alacakları sertifikayla, bir müzik okulunda, herhangi bir kültür merkezinde, serbest müzik piyasasında ya da okul projelerinde yer alabilmesi hedefleniyor. Program, iki haftada bir cuma günleri öğleden sonraları Köln Müzik ve Dans Yüksek Okulu’nda ya da dijital platformda veriliyor. Eyalet Müzik Akademisi’nin Heek ’teki kampüsünde verilecek üç yoğunlaştırılmış hafta sonu eğitimi de programa dahil.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 HAZİRAN

Başvurular, akademinin sayfasında belirtilen mail adresine yapılıyor. 17 Haziran’a kadar aşağıdaki adrese özgeçmiş, motivasyon yazısı ile müzikal yeterliliği (solo performansı) gösteren bir video kaydının yollanması gerekiyor. Eylül ayındaki tanışma toplantısı ve seçmelere davet edilenler arasından 20 başvuru sahibi, eğitimi almaya hak kazanacak. Ücretsiz eğitim için devamlılığı garantileme maksadıyla katılımcıların 150 euro depozito yatırması gerekiyor. Sertifika almaya hak kazananlar depozitolarını geri alıyor. Sertifika alabilmek için yüzde 80 devamlılık ile ev ödevlerini, kısa süreli stajları ve bitirme ödevini teslim etmek gerekiyor. Heek’teki yoğunlaştırılmış her bir hafta sonu programının bedeli, konaklama ve üç öğün yemek dahil 104 euro. Ödeyemeyecek durumda olanlardan ise 73 euro alınıyor.

Programa katılmak istemen müzisyenler, daha fazla bilgi ve başvuru için matthias.witt@lma-nrw.de adresini ziyaret edebilir.