Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı MİTten Garada operasyonDağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT'ten Gara'da operasyon#Terörle Mücadele
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Kimse kusura bakmasın içimi acıtır... Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler..."Kimse kusura bakmasın içimi acıtır..." Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler...#Emre Belözoğlu
Bakan Soyludan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...Bakan Soylu'dan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...#Süleyman Soylu
İranlı iş kadını İstanbulda hayatının şokunu yaşadı Tam 5 milyon 733 bin TL...İranlı iş kadını İstanbul'da hayatının şokunu yaşadı! Tam 5 milyon 733 bin TL...#Dolandırıcılık
Türkiyede 16 bin 999 TLye satılıyor... İşte Applea maliyetiTürkiye'de 16 bin 999 TL'ye satılıyor... İşte Apple'a maliyeti#Apple
Dünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci TürkiyedenDünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci Türkiye'den#İstanbul Havalimanı
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Herkes kullanamayacak İşte yeni şartlar...Herkes kullanamayacak! İşte yeni şartlar...#Elektrikli Scooter
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç cezaKan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç ceza!#Afganistan
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
HABERLERAvrupa Haberleri

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

#Almanya#Türkiye#Göç
Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

Almanya Türk Toplumu’nun (TGD) göçün 60’ıncı yılı etkinliğine eşi Elke Büdenbender ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Alman Anayasası’nın birinci maddesi olan ‘İnsan onuru dokunulmazdır’ ilkesine gönderme yaparak, “Türkiye kökenli kadın, erkek ve çocukların onuru da dokunulmazdır. Ama çok sık dokunuluyor ve saldırıya uğruyor. Bu ülkede buna izin vermeyeceğiz ve buna müsamaha göstermeyeceğiz” dedi. Steinmeier, göç hikâyelerinin okul ders kitaplarında okutulması gerektiğini de belirtti.

Haberin Devamı

TÖRENE, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Sen, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, hükümetin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Annette-Widmann Mauz, SPD Eş Genel Başkanları ile federal milletvekillerinin yanı sıra TGD üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gazeteci Ferda Ataman’ın sunduğu etkinlikte, Köln merkezli göç müzesi Domid küçük bir sergi açtı.

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı
Etkinliğin açılış konuşmasını TGD Eş Başkanları Atila Karabörklü ile Gökay Sofuoğlu yaptı.

Yeşiller eski milletvekili Özcan Mutlu da önceki gün piyasaya çıkan ‘Almanya Nasıl Vatan Oldu’ adlı kitabından bir bölüm okudu. Müzisyen Nedim Hazar’ın göçün 60’ıncı yılı kapsamında bir araya getirdiği müzik grubu, ‘Almanya Türküleri’ adlı mini bir konser verdi. Törenin onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, konuşmasına, Nazım Hikmet’in ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim…’ dizelerine gönderme yaparak başladı. 60 yıl önce Almanya’ya gelen Türk işçiler için “Biz onlara misafir dedik, komşu oldular” diyen Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, fotoğraf sanatçısı Ergun Çağatay’ın 1990 yılında Köln’de çektiği bir fotoğrafta duvara yazılı olarak yansıtılan dizeleri hatırlatarak şunları söyledi:

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

Törene eşi Elke Büdenbender ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Steinmeier, aynı gün Hürriyet gazetesinde yayımlanan röportajını, Hürriyet Gazetesi Berlin Temsilcisi Ahmet Külahçı ile birlikte inceledi.

Haberin Devamı

‘ANNELER ÇOCUKLARINDAN AYRILDI’
Birinci kuşak Türklerle yaptığı konuşmaların kendisini çok etkilediğini, özellikle iyimserlikleri, cesaretleri ve azimlerinden dolayı saygı duyulmayı hak ettiklerini, belirten Steinmeier, “Almanya’yı birlikte inşa ettiler. Birinci nesil, Almanya’nın kalkınmasına katkı sağladı ve ekonomik olarak ülkemizi zenginleştirdi. Ama her şeyden önce insani olarak” dedi. Steinmeier, birinci neslin çalışkanlıkları, tutkuları ve insanlığıyla Almanya’yı bugünlere getirdiğini belirtirken, “Birinci neslin temsilcileri olarak bugün bizimle birlikte olan sizlere derinden minnettarım. Birinci kuşağın çocukları ve torunları Almanya’yı inşa etmeye devam ediyor. Bunun için onlara ihtiyacımız var. Onlar sanatçı ve müzisyen, iş insanı ve aşıyı geliştirenler, hâkim ve savcıdır, milletvekili, müsteşar ve bakan. Çoğu zaman Alman vatandaşı oldular. Almanya göçmen kökenlilerin olduğu bir ülke oldu. Bunu kabul etmemizin zamanı geldi. Şu anda Almanya’da ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak Türkiye kökenliler ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalıyor. Net bir şekilde söylemek gerekirse, Türkiye kökenli kadınların, erkeklerin ve çocukların onuru da dokunulmazdır. Ancak bu onura çok sık dokunuluyor ve saldırılıyor. Buna müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının devamında gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Hakkınız olan yerinizi alın. Ortadaki yeri alın ve bunu doldurun. Bu toplumu şekillendirin, çünkü bu sizin toplumunuz” dedi.

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Haberin Devamı

‘ALMANYA’YI ZENGİNLEŞTİRDİLER’
Birinci kuşak Türklerle yaptığı konuşmaların kendisini çok etkilediğini, özellikle iyimserlikleri, cesaretleri ve azimlerinden dolayı saygı duyulmayı hak ettiklerini, belirten Steinmeier, “Almanya’yı birlikte inşa ettiler. Birinci nesil, Almanya’nın kalkınmasına katkı sağladı ve ekonomik olarak ülkemizi zenginleştirdi. Ama her şeyden önce insani olarak” dedi. Steinmeier, birinci neslin çalışkanlıkları, tutkuları ve insanlığıyla Almanya’yı bugünlere getirdiğini belirtirken, “Birinci neslin temsilcileri olarak bugün bizimle birlikte olan sizlere derinden minnettarım. Birinci kuşağın çocukları ve torunları Almanya’yı inşa etmeye devam ediyor. Bunun için onlara ihtiyacımız var. Onlar sanatçı ve müzisyen, iş insanı ve aşıyı geliştirenler, hâkim ve savcıdır, milletvekili, müsteşar ve bakan. Çoğu zaman Alman vatandaşı oldular. Almanya göçmen kökenlilerin olduğu bir ülke oldu. Bunu kabul etmemizin zamanı geldi. Şu anda Almanya’da ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak Türkiye kökenliler ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalıyor. Net bir şekilde söylemek gerekirse, Türkiye kökenli kadınların, erkeklerin ve çocukların onuru da dokunulmazdır. Ancak bu onura çok sık dokunuluyor ve saldırılıyor. Buna müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

50 TÜRK IRKÇILIK KURBANI
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Türklerin Almanya’ya sadece ekonomik açıdan katkı sunmadığını, burada çok kültürlüğünün oluşmasında da önemli rol oynadığını söyledi. Göç tarihinin üzücü yanlarının da bulunduğunu belirten Şen, şöyle konuştu: “Bugüne kadar Türkiye’den gelen 50’den fazla kişi Almanya’da korkunç ırkçı saldırıların kurbanı oldu. Solingen, Mölln ve Hanau saldırıları ile NSU seri cinayetleri bunların en bilinenleridir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtı nefretin oluşturduğu tehdit, birçok Türk göçmene göre Almanya’daki en önemli güvenlik riskidir. Türkiye ile Almanya müttefik ve dost. Almanya’daki Türkiye kökenliler, Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak bir zenginlik. Yahudi düşmanlığı gibi Türk, göçmen, Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılıkla da mücadele edilmesi gerekir. Almanya’da yaşayan Türk toplumunun Türkiye’den getirdiği kültürel kimliğin korunması, başarılı entegrasyon için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmeli.”

Haberin Devamı

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı
Özcan Mutlu’nun ‘Almanya Nasıl Vatan Oldu’ adlı kitabında hikayelerine yer verilen başarılı göçmenlerin portreleri de sergilendi.

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

Nedim Hazar’ın göçün 60’ıncı yılı için bir araya getirdiği müzik grubu ‘Almanya Türküleri’ adlı mini bir konser verdi.

Göç hikâyeleri ders kitaplarında okutulmalı

Cartel grubunun kurucularından rap’çi Erci E. de Almanya Türküleri etkinliği kapsamında TGD etkinliğinde 1980’lerde yaptığı bir şarkıyı seslendirdi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Türkiye#Göç