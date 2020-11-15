Giffey’ın doktor unvanından vazgeçmesi baskıları azaltacak mı
Federal Aile Bakanı Franziska Giffey’ın başı doktora çalışmasıyla yine belaya girdi. Doktor unvanını aldığı Hür Üniversitesi yönetimi, daha önce incelediği ve intihal tespit edemediği doktora çalışmasıyla ilgili yeniden inceleme kararı aldı. Karar üzerine Giffey yine eleştiri oklarının hedefi oldu.
FEDERAL Aile Bakanı Giffey üniversitenin kararı üzerine, doktor unvanını üniversiteye iade edeceğini açıkladı. Giffey, böylece gelecek yıl yapılacak Berlin Eyalet Parlamento seçimleri öncesi isminin kamuoyunda yıpratılmasını önlemeyi amaçlıyor. Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Berlin Eyalet Başbakan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Giffey’ın doktor unvanını iade etmesi de onu hedef yapmaktan kurtaramayacak gibi görünüyor.
HİLE YAPTI MI
Rakip parti temsilcileri, Giffey’ın doktor unvanını kullanmaktan vazgeçtiğini açıklamasına rağmen üniversite yönetimine incelmenin yapılması çağrısında bulundular. Hür Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Giffey’ın unvanı kullanıp kullanmamasından bağımsız olarak doktora çalışması yaparken hile yapıp yapmadığının anlaşılması gerektiğini söyledi. Kubicki, Giffey’ın kusurlu olması durumunda yapacağı tek şeyin istifa etmek olduğunu da belirtti.
İSTİFASI İSTENİYOR
Schleswig Holstein Eyalet Eğitim Bakanı Karin Prien de incelemenin yapılmasını istedi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi aynı zamanda Federal Eğitim ve Araştırma Komisyonu Başkanı olan Prien incelemenin Alman eğitim sisteminin çıkarı için gerekli olduğunu belirtti. Yabancı karşıtı Almanya için Alternatif Partili (AfD) Federal Meclis milletvekili Martin Reichardt da Giffey’ın bakanlık görevini bırakmasını istedi.
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