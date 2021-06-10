Giffey’in doktor unvanı geri alındı

ÜNİVERSİTE’den yapılan açıklamada, üniversite yönetiminin Giffey’in doktor unvanının geri alınması yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı belirtildi. Giffey’in ‘Avrupa’nın Vatandaşlara Giden Yolu - Avrupa Komisyonu’nun Sivil Toplum Katılımına İlişkin Politikası’ konulu doktora tezini yazdığı ve 2010’da doktor unvanını aldığı anımsatılan açıklamada, eski bakanın doktor unvanının geri alınmasına sebep olarak başka yazarlardan yapılan alıntıların gerekli şekilde kaynak olarak belirtilmemesi gösterildi. Giffey, doktora tezine ilişkin tartışmalardan dolayı 19 Mayıs’ta bakanlık görevinden istifa etmişti. SPD’nin 26 Eylül’de yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Berlin Eyalet Başbakan adayı olan Giffey adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtmişti.