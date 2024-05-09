Giffey’e saldırgan kişi yakalandı

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SALDIRGAN, içinde sert bir cisim bulunan çantayla Berlin’in Alt-Rudow ilçesindeki belediye kütüphanesini ziyaret eden Giffey’e arkasından yaklaşarak kafasına vurdu ve kaçtı. Boynunda ve başında hafif yaralanmalar tespit edilen Giffey ayakta tedavi edilirken, polis saldırganı yakaladı. Saldırganın, poliste kaydı bulunan 74 yaşındaki bir emekli olduğu belirtildi. Zanlı hakkında daha önce de bir suç duyurusu bulunduğu belirtildi. Zanlının devleti reddettiği ve şu ana kadar sadece siyasetçilere mektup gönderdiği kaydedildi. Hangi saikle hareket ettiği henüz bilinmeyen saldırganın evinde arama yapıldı ve hâkim önüne çıkartıldı. Aynı zamanda akli dengesinin yerinde olmadığına dair şüpheler bulunduğu için savcılık 74 yaşındaki saldırganı bir psikiyatri kliniğine yerleştirdi.