MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Geri Kabul Anlaşması yeniden canlanmalı’
GeriAvrupa ‘Geri Kabul Anlaşması yeniden canlanmalı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN
Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

‘Geri Kabul Anlaşması yeniden canlanmalı’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Geri Kabul Anlaşması yeniden canlanmalı’
Abone Olgoogle-news

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’nda çıkan yangın, mülteci sorununu Avrupa’da yeniden birinci gündem maddesi yaptı. Mülteci Geri Kabul Anlaşması’nın yeniden canlandırılmasını gerektiğini belirten Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, anlaşmanın işlememesinin maliyetinin ise Avrupa Birliği (AB) için çok yüksek olacağına işaret etti.

Bild am Sonntag gazetesine konuşana Seehofer, bu konuda Türkiye’nin çok önemli bir ortak olduğunu söyledi: “Anlaşma hem bizim için hem de Türkiye için çok önemli. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile yeniden görüşmek zorunda. Mültecilerin Türkiye’deki eğitim, barınma ve sağlık maliyetleri çok yükseldi. Biz bunu dikkate almak zorundayız. Eğer Türkiye mültecileri kabul etmezse, Avrupa’ya doğru yönlendirirse, bunun maliyeti bizim için çok ama çok daha yüksek olur.” Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşma, AB’nin Türkiye’ye karşı 6 milyar euroluk yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine işlevsiz duruma düşmüştü.

‘Geri Kabul Anlaşması yeniden canlanmalı’
GÜVENLİK VE VİRÜS KONTROLÜ
Almanya’ya gelecek sığınmacılara onay verme yetkisi olan Seehofer ise ülkesinde sığınmacı kabulü için yükselen seslere kulak tıkıyor. Seehofer, yerel yönetimlerin “Daha fazla sığınmacı alalım” taleplerini, “Sığınmacı sorunu global bir sorun ve yerel yöneticilerin çözeceği bir konu değil. Global seviyede çözülmeli” sözleriyle reddediyor. Seehofer, Yunanistan’da sokakta kalan 13 bin sığınmacıdan sadece bin 553 sığınmacının kabulünü onayladı. Yaklaşık 406 aileyi Yunanistan’dan almayı kararlaştıran Almanya, güvenlik soruşturması ve koronavirüs kontrollerinin yapılmasının ardından sığınmacıları kabul edecek. Getirilecek sığınmacıların maliyetini yerel yönetimlere yüklemeyi planlayan Seehofer, Almanya’nın alacağı ailelerin Irak, Suriye ve Afganistanlı olacağını açıkladı. Almanya’ya kimlerin geleceğine ise Yunan makamları karar verecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle