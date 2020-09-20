‘Geri Kabul Anlaşması yeniden canlanmalı’

Bild am Sonntag gazetesine konuşana Seehofer, bu konuda Türkiye’nin çok önemli bir ortak olduğunu söyledi: “Anlaşma hem bizim için hem de Türkiye için çok önemli. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile yeniden görüşmek zorunda. Mültecilerin Türkiye’deki eğitim, barınma ve sağlık maliyetleri çok yükseldi. Biz bunu dikkate almak zorundayız. Eğer Türkiye mültecileri kabul etmezse, Avrupa’ya doğru yönlendirirse, bunun maliyeti bizim için çok ama çok daha yüksek olur.” Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşma, AB’nin Türkiye’ye karşı 6 milyar euroluk yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine işlevsiz duruma düşmüştü. GÜVENLİK VE VİRÜS KONTROLÜ

Almanya’ya gelecek sığınmacılara onay verme yetkisi olan Seehofer ise ülkesinde sığınmacı kabulü için yükselen seslere kulak tıkıyor. Seehofer, yerel yönetimlerin “Daha fazla sığınmacı alalım” taleplerini, “Sığınmacı sorunu global bir sorun ve yerel yöneticilerin çözeceği bir konu değil. Global seviyede çözülmeli” sözleriyle reddediyor. Seehofer, Yunanistan’da sokakta kalan 13 bin sığınmacıdan sadece bin 553 sığınmacının kabulünü onayladı. Yaklaşık 406 aileyi Yunanistan’dan almayı kararlaştıran Almanya, güvenlik soruşturması ve koronavirüs kontrollerinin yapılmasının ardından sığınmacıları kabul edecek. Getirilecek sığınmacıların maliyetini yerel yönetimlere yüklemeyi planlayan Seehofer, Almanya’nın alacağı ailelerin Irak, Suriye ve Afganistanlı olacağını açıkladı. Almanya’ya kimlerin geleceğine ise Yunan makamları karar verecek.