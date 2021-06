Gelirler azaldı, ödemelerde sıkıntı var!

BANKALARA hizmet veren finans araştırmaları kurumu Creditreform tarafından açıklanan rapora göre, Almanya’daki hanelerin yüzde 39’unda gelir kaybı yaşanırken tüketicilerin de bazı sabit giderlerini ödeyememe endişesi taşıdığı belirtildi. Aynı zamanda Alman Ekonomi Araştırmaları Kurumu IFO tarafından yapılan bir ankette de her on aileden birinin faturalarını ödeme zorluğu çektiği belirlendi. Özellikle salgın nedeniyle kısa çalışma dönemine giren ya da hiç çalışamayan insanların gelirlerinde hissedilir derece düşüş olduğu, ev ekonomisinde büyük kriz yaşandığına dikkat çekildi. Aylık gelirleri düşük olan ailelerdeki fakirlik sınırına yaklaşanların oranın yüzde 46 dolayına çıktığı belirtilen anket raporunda, pandemi öncesine göre her üç haneden birinin ay sonunu getiremediği belirtildi.

FATURALAR ÖDENEMİYOR

Creditreform tarafından yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 29’unun hane giderlerinde önemli yer kaplayan fatura ödemede güçlük yaşandığı belirlendi. Gelecek aylarda da durumun devam edeceği endişesi taşıdığını belirten vatandaşlar, özellikle elektrik ve ısınma giderlerini ödeyememekten şikâyetçi oldu. Ankete katıların yüzde 28’inin ise ev kiralarını, yüzde 20 dolayında vatandaşın da sigorta primlerini ödeyemediklerini söyledi.