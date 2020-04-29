Bayern Münih yıldız avında

ALMAN futbolunun devi Bayern Münih, artık sadece Bundesliga şampiyonluğu ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'nı kazanmakla yetinmek istemiyor. Bundesliga'da en çok şampiyon olan takımın hedefi Avrupa sahnesinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olmak. Bunun içinde iki cepheden transfer görüşmelerini sürdürüyor. İÇ TRANSFERİ TAMAMLAMAK

Bayern yönetimi, iç transferi bitirmek için Kovid-19 salgını krizi süresince boş durmadı. Golcü futbolcu Lewandowski ile çok iyi anlaşan ve yıllardır da birlikte oynayan Thomas Müller ile gelecek yıl sona erecek sözleşmesi uzatıldı. Yönetim bir süredir Manuel Neuer ile de üç yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Neuer'in sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. David Alaba, Kimmsch, Thiago, Lewandowski, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Leon Goretzka ve Alphonso Davies ile uzun vadeli sözleşmesi bulunan B. Münih, şimdi bu kadroya yıldız takviye peşinde. SANE RADARA ALINDI

Sezon başında Barcelona'dan Brezilyalı yıldız Coutinho kiralandı. Yapılan kiralık anlaşmasında B. Münih, Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coutinho'yu 140 milyon Euro ödediği taktirde satın alacaktı. Ancak Brezilyalı futbolcu beklenen verimi gösteremedi. Lewandowski ile saha içinde iyi bir ikili de oluşturamayınca Coutinho'nun satın alınmasından vazgeçildi. Bunun üzerine geçen yıl da gündeme gelen Alman milli takımı ile Manchester City'in yıldızı Sane radara alındı. Bir süre önce sözleşmesi uzatılan Teknik Direktör Flick de Sane'yi çok istiyor.

Sane ile iyi bir ilişkisi de olduğu bilinen Flick, milli futbolcuyla sık sık telefonla da görüşüyor. Yıldız bir futbolu alma konusunda kararlı olduklarını belirten Sportif Direktör Hasan Salihamidzic “Avrupa'da yıldız futbolcu arayışımız sürüyor. Uluslararası yıldız futbolcuyu Münih'e getirmekte kararlıyız. Sonuç alan ve çekici futbol oynamayacak kadro kurmak istiyoruz” dedi.