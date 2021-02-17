Aynı saatlerde Fenerbahçe ile iki kez şampiyonluk yaşayan Cristoph Daum'un yaptığı paylaşım dikkat çekti. Alman teknik adam, Instagram hesabından "İkinci vatanım Türkiye" paylaşımı yaptı ve eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki eski bir fotoğrafını yayınladı. Bu fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken bazı taraftarlar, 67 yaşındaki hocaya "Gel bizi yeniden şampiyon yap" diyerek desteklerini gösterdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın da sosyal medyadan Daum'un geleceğini iddia etti. Sarı-lacivertli kulüple anılan bir diğer isim ise Mesut Özil'in Arsenal'de birlikte çalıştığı Arsene Wenger.