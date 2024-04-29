Gecikmeli de olsa Münih Fürth ve Hannover’de 23 Nisan coşkusuyla kutlandı

Ekrem SAĞIR / HANNOVER - Tevfik ŞENDÖL / MÜNİH - İlhan BABA / FÜRTH
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 10:41
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Münih, Hannover ve Fürth’te gecikmeyle de olsa 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı. Hannover Başkonsolosluğu’nun himayesinde Milli Bayramları Kutlama Komitesince düzenlenen birbirinden renkli etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, Münih’te de Münih Türk Kültür Merkezi, Türk çocuklarına yönelik 23 Nisan tramvayı ile Münih kent turu organize etti. Fürth’te de gecikmeli de olsa bayram coşkusu yaşandı.
HANNOVER Başkonsolosu Gül Özge Kaya’nın himayesinde Milli Bayramları Kutlama Komitesi tarafından İGS Mühlenberg Leonore-Goldschmidt-Schule’de Türkçe dersi öğretmenlerince ve Tolstoi Gitar Grubu, Ukrayna ve Hannover 96 dans ekipleriyle Ricklingen Spor Klübü jimnastik takımı gösteriler hazırladı.
Başkonsolos Gül Özge Kaya, Muavin Konsoloslar A. Bekir Göksü, Ezgi Ertan Bayram, Fatih Gül, Eğitim Ataşesi H. Kazim Kalkan, Ticaret Ataşeleri Yasemin Coşkun Özak, Yunus Emre Karan, Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar, Hannover Belediye Başkanı Monica Plate, Kültür Sorumlusu Belgin Zaman iş, siyaset ve dernek temsilcilerinin de katılımlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
salonu dolduran izleyicilerin sıkça alkışları eşliğinde kutlandı. Havanın da güzel olması nedeniyle program sonrasında bahçede çocuklar için hazırlanan sıçrama balonları, yüz boyamasının yanında itfaiye, polis ve belediye olarak çocukları araçlarına bindirerek, teşkilatları hakkında bilgiler verdiler.TRAMVAYDA KUTLAMA
Münih Türk Kültür Merkezi, Türk çocuklarına yönelik 23 Nisan tramvayı ile Münih kent turu organize ettiler. Türk çocukları ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda dernek başkanının iştirak ettiği 23 Nisan Tramvay gezisine Münih Muavin Konsolosu Emre Keleş de katıldı. Tramvay gezisine, çocukların okuduğu 23 Nisan şiirleri, Alper Akıncı’nın yorumladığı kahramanlık türküleri ve çocuklara dağıtılan bayram hediyeleri damga vurdu. Münih kent merkezinden geçen tramvayı ilgiyle izleyen vatandaşlara milli kıyafetli Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Yunus Emre, Alparslan kostümleriyle lokum ikram edilerek 23 Nisan bayramı anlatıldı. Münih Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine Münih Başkonsolosluğu’nu temsilen Muavin Konsolos Emre Keleş katıldı.FÜRTH’DE GECİKMELİ AMA COŞKULU
Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği himayesinde, 23 Nisan kutlama komitesinin organizesiyle ve Türk sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gecikmeli fakat coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Fürth Stadthalle’de saygı duruşu ve çocuk korosu eşliğinde Türk ve Alman Milli Marşı’nın okunması ile başlayan kutlamanın sunuculuğunu Bağdagül Taşdemir ve Erkan Üçer yaptı. Türk ve diğer ulusların çocuklarının folklor oyunlarının sergilendiği, şiirlerin okunduğu kutlamaya, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Fürth Belediyesi üçüncü Başkanı Dietmar Helm, Bavyera Eyalet SPD milletvekili Arif Taşdelen, 23 Nisan kutlama komite üyeleri, Nürnberg Basın Kulübü’nün davetlisi olarak gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve Antalya’dan 16 gazeteciler ile yüzlerce vatandaş katıldı.