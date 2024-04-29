Gecikmeli de olsa Münih Fürth ve Hannover’de 23 Nisan coşkusuyla kutlandı

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HANNOVER Başkonsolosu Gül Özge Kaya’nın himayesinde Milli Bayramları Kutlama Komitesi tarafından İGS Mühlenberg Leonore-Goldschmidt-Schule’de Türkçe dersi öğretmenlerince ve Tolstoi Gitar Grubu, Ukrayna ve Hannover 96 dans ekipleriyle Ricklingen Spor Klübü jimnastik takımı gösteriler hazırladı.