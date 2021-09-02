Geçen yıla göre 3 kat arttı

YILLIK izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından haziranda başlayan gelişlerinin yerini dönüşler aldı. Bir anlamda eylül itibarıyla ‘gurbetçi sezonu’ tamamlanmaya başladı. Geçen yıl salgının boyutu pek çok seyahati ertelemişti. Bu ertelemelerden Avrupa’da yaşayan Türkler de etkilendi. Her yıl ortalama 2 milyon gurbetçinin gittiği Türkiye’ye geçen sene 1 Haziran-1 Eylül döneminde, Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 667 bin gurbetçi giriş yapmıştı. Bu yıl ise aynı dönemde yurda giriş yapan gurbetçilerin sayısı geçen seneye oranla yaklaşık 3 kat arttı. Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule sınır kapılarını kullanarak bu yıl 1 milyon 815 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

İLK TERCİH KAPIKULE

Türkiye’ye Yunanistan üzerinden giriş yapanlar İpsala, Pazarkule, Bulgaristan rotasını kullananlar ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor. Ancak Avrupa’da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule’yi tercih ediyor. Bu yıl yolculardan 1 milyon 345 bini Kapıkule’yi kullanarak Türkiye’ye ulaştı. Yurttan çıkışta da yine en çok Kapıkule Sınır Kapısı kullanıldı. VATANIMIZI ÇOK ÖZLÜYORUZ

İzinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere hareket eden gurbetçiler, dönüş hüznü yaşıyor. Almanya’ya giden Emrah Altınsoy, tatilinin çok güzel geçtiğini, akrabalar ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini belirtti. Türkiye’ye girişte sevinç, giderken ise hüzün yaşadıklarını ifade eden Altınsoy, “Giderken gerçekten kendimizi kötü hissediyoruz. Vatanımızı, milletimizi çok özlüyoruz. Daha gitmeden gelecek yıl Türkiye’ye geliş planlarını yapmaya başladık” dedi. Fransa’ya dönen Ahmet Eren ise yıllık iznini Mersin ve Ankara’da tamamladıktan sonra dönüşe geçtiklerini söyledi. Türkiye’den çıkarken üzüntü duyduklarını anlatan Eren, “Üzülerek gidiyoruz. Her güzel şey bir gün bitiyor. Vatanımızı özlüyoruz” diye konuştu. Eren, hasretle yeniden Türkiye’ye geri dönecekleri günü bekleyeceklerini söyledi.